諷陳時中泡麵吃完轉身吃高檔餐廳 網好奇：八萬一桌貴在哪？

民進黨台北市長侯選人陳時中，日前被爆出與北市聯醫女副院長李雅玲餐敘後牽手，引發爭議。網友對於一行人用餐的「喆園」餐廳很是好奇，上PTT詢問「喆園VIP一晚低消要價8萬元，貴在哪？」也有人問起喆園的評價。

網友好奇喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消八萬元是貴在哪，並稱：「有人三餐不濟 ，有人是一餐吃8萬」，也有人說：「這麼多人分 8萬還好吧」、「喜酒一桌都要3-4萬了」，有人認為當晚「可能開了不止一桌的大包廂」。

網友想起陳時中競辦發言人莊瑞雄，於今年7月底時在臉書PO出一張陳時中「忙了一整天吃泡麵」的照片，讓網友狠酸：「拍個泡麵照，轉身就去高檔餐廳吃，還人妻作陪」， 實在太假了，「人前吃泡麵，人後吃喆園」、「8萬可以吃幾碗泡麵？」。

有人想到超難訂的米其林「喜相逢」餐廳，「一桌要5萬元起跳」，「喜相逢訂位真的要有門路」，也有人詢問，以後去喆園「可以指名阿中款的菜色嗎？」也有網友以高虹安助理費事件歪樓，認為不管多少錢的餐費，「用助理加班費才更好吃」。