李雅玲與陳時中爆牽手攬肩照後照常上班 知情人士：夫妻狀況很不好

台北市聯合醫院仁愛院區副院長李雅玲與民進黨台北市長候選人陳時中，被台北市議員徐巧芯爆出晚間餐敘會後親密互動的照片後，今日與同是副院長的丈夫丁金聰仍照常看診，並未請假；但根據《壹蘋新聞網》報導，院內知情人士透露，兩位醫師因為牽手照曝光，目前狀況「很不好」。

陳時中透露，在照片曝光後，其秘書昨日就接到李雅玲親自打電話道歉，但陳時中認為「是別人不對，愧疚大可不必」。北市聯醫表示，由於週一就醫病患眾多，兩位醫師今天還是照常看診上班，「總不能因為這樣的事就停診不來」。

兩人門診的掛號紀錄顯示，丁金聰今天上午在北市三個院區皆有門診，且仁愛院區的掛號皆已額滿，李雅玲上午在三個院區也有門診，仍可現場掛號。