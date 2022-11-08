快訊

T1聯盟／「魔獸」哈沃德加盟桃園雲豹！首次上場時間曝光

血月、月掩天王星今晚登場 千年奇景錯過再等2322年

李雅玲與陳時中爆牽手攬肩照後照常上班 知情人士：夫妻狀況很不好

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員徐巧芯臉書貼出民進黨候選人陳時中與李雅玲牽手的照片，引發爭議。 圖擷自徐巧芯臉書
台北市議員徐巧芯臉書貼出民進黨候選人陳時中與李雅玲牽手的照片，引發爭議。 圖擷自徐巧芯臉書

台北市聯合醫院仁愛院區副院長李雅玲與民進黨台北市長候選人陳時中，被台北市議員徐巧芯爆出晚間餐敘會後親密互動的照片後，今日與同是副院長的丈夫丁金聰仍照常看診，並未請假；但根據《壹蘋新聞網》報導，院內知情人士透露，兩位醫師因為牽手照曝光，目前狀況「很不好」。

陳時中透露，在照片曝光後，其秘書昨日就接到李雅玲親自打電話道歉，但陳時中認為「是別人不對，愧疚大可不必」。北市聯醫表示，由於週一就醫病患眾多，兩位醫師今天還是照常看診上班，「總不能因為這樣的事就停診不來」。

兩人門診的掛號紀錄顯示，丁金聰今天上午在北市三個院區皆有門診，且仁愛院區的掛號皆已額滿，李雅玲上午在三個院區也有門診，仍可現場掛號。

2022大選 台北市長 陳時中

延伸閱讀

陳時中牽人妻「攬牢牢」 網好奇：關鍵人物沒注意到嗎？

徐巧芯再發聚餐影片 指陳時中「攬牢牢」

陳時中酒後牽人妻！他改編阿妹《牽手》 網：雙手借你嗨起來

陳時中餐敘照 蘇揆：國民黨應講清楚是否派狗仔隊跟拍

相關新聞

陳時中牽人妻「攬牢牢」 網好奇：關鍵人物沒注意到嗎？

民進黨台北市長候選人陳時中昨(7)日被爆在餐敘疑酒後將人妻北市聯醫女副院長李雅玲一手搭肩、一手「十指緊扣」，為選情丟下了震撼彈。政論節目《盧秀芳辣晚報》實際訪問民眾對此事的看法，有人點出重要關鍵，認為當晚李雅玲醫師的先生也在場，「難道他沒注意到嗎？」

諷陳時中泡麵吃完轉身吃高檔餐廳 網好奇：八萬一桌貴在哪？

民進黨台北市長侯選人陳時中，日前被爆出與北市聯醫女副院長李雅玲餐敘後牽手，引發爭議。網友對於一行人用餐的「喆園」餐廳很是好奇，上PTT詢問「喆園VIP一晚低消要價8萬元，貴在哪？」也有人問起喆園的評價。

「鹹豬手」摟肩影片曝光 陳時中妻不忍發聲了

國民黨北市議員徐巧芯6日晚間曝民進黨台北市長候選人陳時中，與已婚北市聯醫松德院區副院長李雅玲「十指緊扣」照片後，昨日再爆...

李雅玲與陳時中爆牽手攬肩照後照常上班 知情人士：夫妻狀況很不好

台北市聯合醫院仁愛院區副院長李雅玲與民進黨台北市長候選人陳時中，被台北市議員徐巧芯爆出晚間餐敘會後親密互動的照片後，今日與同是副院長的丈夫丁金聰仍照常看診，並未請假；但根據《壹蘋新聞網》報導，院內知情人士透露，兩位醫師因為牽手照曝光，目前狀況「很不好」。

確診者投票各地處置不一 中選會：會請選務做法一致

中選會規定確診者不能外出投票，各地方選委會如何預防，方法不一。中選會今重申，全國各地選務做法仍屬一致，疫情期間國人參與1...

嘉市長重行選舉7人領表 阿成又搶到頭香登記

無黨嘉義市長候選人黃紹聰驟逝，市長進入重行選舉，今天起到12日開放登記，無黨黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統搶第1，一早8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。