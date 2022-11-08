陳時中牽人妻「攬牢牢」 網好奇：關鍵人物沒注意到嗎？

民進黨台北市長候選人陳時中昨(7)日被爆在餐敘酒後將人妻北市聯醫女副院長李雅玲一手搭肩、一手「十指緊扣」，為選情丟下了震撼彈。政論節目《盧秀芳辣晚報》實際訪問民眾對此事的看法，有人點出重要關鍵，認為當晚李雅玲醫師的先生也在場，「難道他沒注意到嗎？」

從台北市議員徐巧芯再發的47秒聚餐影片中可見，當晚陳時中一行人走出喆園餐廳後，一開始陳時中與李雅玲牽手走在前頭，因為李雅玲的另一旁還有紙風車文教基金會執行長張敏宜，李雅玲的先生、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰跟隨在陳、李身後，爾後要離開時才站到妻子身旁。

事件爆發後，政論節目街頭訪問民眾對此事的看法，許多民眾無法接受候選人有這樣牽手人妻的行為，也有人指出該事件中的關鍵人物：李雅玲的先生丁金聰，「難道沒有注意到？我對她先生的想法比較有興趣」。許多女性受訪者認為：「感覺陳時中就是在吃豆腐」、「有點噁心吧，人家老公在旁邊，又是公開場合，為什麼還要這樣牽人家老婆」，有人還暗指這可能是另一場「權勢霸凌」，「他是長官不敢言？」、「她老公不生氣喔，是我應該氣炸，工作可以再找啊，自己的太太要好好保護」。

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