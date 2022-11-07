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鄭朝方允有條件發紓困金 林為洲要打造寵物友善城市

中央社／ 新竹縣7日電

民進黨竹北市長參選人鄭朝方今天表示，會尊重代表會決議有條件發放每名市民新台幣6000元民生紓困金；國民黨林為洲今天提設動物保護教育課程等，打造寵物友善城市。

竹北市民代表陳冠宇今天攜帶竹北市民代表會第17次臨時會討論，關於疫情民生紓困金新台幣6000元決議案的決議文書，與鄭朝方共同召開記者會；鄭朝方向中央社記者表示，發放前提有3大要件「合法、合情、合理」，包含尊重代表會決議、重視民意希望發放、不排擠重要市政預算。

鄭朝方說，竹北市發放民生紓困金案經代表會2度提案決議通過，金額做了調整，為實質化解疫情對基層民生經濟的衝擊，他會尊重這屆代表會決議，當選上任後，發放每名市民6000元民生紓困金，也要先經過代表會的審議通過預算，且不能排擠公共建設支出。

林為洲今天發布新聞稿指出，他要打造竹北市成為寵物友善城市，提出5項政見，包含「市公所定期召開動物保護專家會議」、「開設動物保護教育課程」、「公園綠地增設動物友善空間及設施、增加犬貓拾便袋據點」、「推動里辦公室認養據點」、「補助寵物疫苗、結紮及晶片植入經費」，以實現竹北市動物友善的目標。

林為洲說，往往看到流浪動物在路上淋雨、受傷、挨餓，讓人不忍，因此，為提升市民動物保護意識，開設動物保護教育課程，以及推動里辦公室認養據點等，同步執行打造動物與人類和諧共生友善社會環境。

2022大選 新竹縣選舉 鄭朝方 林為洲

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