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2022九合一大選倒數18天！六都激戰選區「預測當選名單」看這 猜中還能拿大獎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／聯合新聞網製
圖／聯合新聞網製

2022九合一大選剩下不到20天的時間，最受到全國矚目的台北市激戰區，由國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊形成「三腳督」，5日進行辯論會後，根據TVBS公布民調指出，對於三名候選人的表現，有35％的民眾認為蔣萬安表現最好，28％則認為陳時中表現最好，19％認為無黨籍候選人黃珊珊，另外有18%則認為難以判斷。

桃園市長戰況膠著，形同藍綠大戰，根據《網路溫度計》截至5日早上11時最新預測當選率，國民黨的張善政41.4％，民進黨鄭運鵬36.2％緊追在後，另外兩位候選人無黨籍候選人鄭寶清和民眾黨候選人賴香伶則分別位居三、四名。另外，其他新北市、台中市、台南市、高雄市則是由國民黨侯友宜56.9％、國民黨盧秀燕57.9％、民進黨黃偉哲52.1％、民進黨陳其邁62.4％領先。

聯合新聞網舉辦了「章魚哥預測六都市長」活動，截至8日15點止，呼聲最高的名單為台北市長候選人蔣萬安73％、新北市長候選人侯友宜94％、桃園市長候選人張善政78％、台中市長候選人盧秀燕91％、台南市長候選人黃偉哲78％、高雄市長候選人陳其邁81％。

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