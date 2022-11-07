王必勝發聲反被酸小三事件 陳時中：沒必要無限上綱

國民黨北市議員徐巧芯昨晚臉書貼出民進黨台北巿長候選人陳時中在餐廳「喆園」照片，指陳時中與已婚女子牽手摟肩，指揮中心指揮官王必勝留言批評反遭徐巧芯反嗆「有小三又被拍到的人很生氣喔」。陳時中今受訪時為昔日同袍抱屈說，這件事情沒必要無限上綱。

徐巧芯昨晚間在臉書表示，10月6日晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著對方的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」；王必勝留言批評，候選人讓同黨側翼聘狗仔跟拍傷及無辜，徐巧芯反嗆「有小三又被拍到的人很生氣喔」。

陳時中今出席聯電前董事長曹興誠召開的「幫阿中部長說幾句公道話」記者會，會後接受聯訪時，針對王必勝留言遭徐巧芯反嗆一事表示，這件事情把它無限上綱真的是沒有吧要，還是回歸選舉的主題，這種事情是這樣，若當事人覺得有任何的問題，這才會是一個問題，當事人沒有覺得有問題，就不是一個問題。