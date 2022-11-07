雲林縣長參選人政見發表 聚焦青年與長照政策

雲林縣選委會今天舉辦政見發表會錄影，拚連任的縣長張麗善和民進黨雲林縣長參選人劉建國主攻青年問題，並提出施政方針，而無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜則針對長照提出論點。

雲林縣選委會今天舉辦政見發表會，劉建國、林佳瑜和張麗善依序發言，每人20分鐘，16日上午10時在地方有線電視公播頻道、選委會官網收看。

劉建國表示，雲林縣面臨少子化、人口老化，要有合適的人才能解決問題，因此他擬定「新雲林」留住年輕人的具體計畫，唯有將長照做好，才能讓年輕人沒煩惱，提高青年留鄉、返鄉意願。

劉建國說，除了中央建設國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、擴建台大雲林分院虎尾院區二期計畫，他也提出重陽敬老津貼「365+18」政策、建設生技加科技的「雙技產業園區」等政策，讓年輕人看見發展契機。

張麗善也針對青年族群提出個人論點，她細數任內將勞工處改為勞動暨青年事務發展處，並增設青年事務發展科，建立青年諮詢委員會、青年發聲平台等，協助青年族群解決問題。

張麗善提到，自己著手規劃建設6大產業園區、推動3大都市計畫，自許要當種樹的人帶動工商業發展，讓未來子子孫孫留在雲林發展。

林佳瑜則針對長期照顧提出論點，他認為，長照政策是社會結構問題，2025年將邁入超高齡社會，產業鏈創造工作機會，解決人口老化結構問題，也應將長照產業當作健康產業經營，落實長照生活化，跟上世界驅動，作青年的支撐。