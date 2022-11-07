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劉建國批雲林幸福指數吊車尾 張麗善：盡心盡力改變

中央社／ 雲林縣7日電

「幸福台灣－2021縣市幸福指數大調查」最後一名是雲林，民進黨雲林縣長參選人劉建國認為，雲林縣長張麗善欠雲林人一個道歉，張麗善則說，縣府盡心盡力改變主客觀條件，責無旁貸。

劉建國今天接受媒體聯訪時表示，根據經濟日報與台灣人壽舉辦「幸福台灣－2021縣市幸福指數大調查」，雲林縣幸福指數18.14分敬陪末座，分數甚至比倒數第二的嘉義縣31.73分低許多。

劉建國表示，現任為政者需要深切檢討，更應向雲林縣民道歉，為何在其執政之下會拿下如此糟的成績，沒有任何藉口，也不能歸咎到前朝，現在是在講未來，可是張麗善在執政時期，還有講其他過去的事非常不負責任。

劉建國強調，雲林縣現在面臨人口流失、青少年失業率高，許多人離鄉背井，為政者要面對、講清楚，且台西產業園區和麥寮工商綜合港等政策跳票，怎麼還好意思說要擘劃2030年。

張麗善則認為，每個縣市的地理環境與先天條件不同，不是只有自己任內幸福指數差，有史以來雲林縣幸福指數都是敬陪末座。

她上任後希望能改變主觀條件，但是非常難，但是盡力改變客觀條件，例如住宅警報器，原先是全台最後一名，裝置率僅17%，現在是全國第一名，達到99%。

張麗善指出，雲林縣有49.7%務農，他們看天吃飯，沒有穩定收入，勉強農民要他說幸福，其實很困難。

張麗善強調，有些比較主觀的數據不是短期內可以改變，需要長期改變，當然縣府責無旁貸，有時跟其他縣市比較，大家基礎點不同，但縣府仍會盡心盡力做。

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