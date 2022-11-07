選舉剩19天 陳其邁率黨籍議員參選人站路口拜票

高雄市長陳其邁今天上午率領多名民進黨高雄市議員參選人站路口拜票，他說，選舉剩下19天，要把握時間向市民拜託，希望市民再給4年時間，他和黨籍議員參選人會更加打拚。

陳其邁今天上午帶領民進黨議員參選人簡煥宗、康裕成、何權峰及台灣基進市議員參選人陳子瑜等人，一起站在博愛、大順路口拜票，向往來市民揮手致意。

陳其邁接受媒體聯訪表示，選舉剩下19天，時間寶貴，要利用時間跟市民拜託，希望市民再給4年時間，讓高雄未來在城市轉型或市政建設、經濟發展等，能夠有更多實現、落實的機會。

陳其邁說，也希望市民能一併支持優質的民進黨議員參選人，讓民進黨在議會過半，未來4年，他跟所有民進黨議員參選人都會更謙虛傾聽民意，更打拚做事。

陳其邁上午與多名議員參選人一起站路口，下午將到三民區天天新黃昏市場掃街拜票。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天則沒有公開行程。此外，高雄市長選舉公辦電視政見發表會將於12日下午舉行，各陣營也積極備戰。