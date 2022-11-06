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北市辯論會落幕！陳時中1舉動吃虧 學者：觀眾恐認為是幕僚強

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長候選人陳時中。 圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市長候選人陳時中。 圖／聯合報系資料照片

台北市長選舉電視辯論會於昨（5）日舉行，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊各自發表論述。對此，世新大學口傳系教授游梓翔表示，雖然三位市長候選人都很用心，但陳時中不斷看手中的講稿，會讓觀眾認為他根本沒有消化稿子的內容，更直言「陳時中這點是吃了很多虧！」

游梓翔昨日在政論節目《少康戰情室》中提到，這次台北市長的辯論相當精采，三位市長候選人都很用心，整體呈現「麻花」狀態，就是剛覺得一個人不錯，另一個人就有不錯的表現。此外，游梓翔透露因為三位候選人在政策上互有往來，因此「形象分數」就會決定大家對辯論的印象，這點就有很明顯的差別了。

游梓翔坦言蔣萬安整個申論是非常不容易做到的，過程中甚至會以為他有讀稿機，因為他的眼睛可以完全看著前方，「他完全脫離稿子，這代表他非常努力準備，而且消化了稿子的內容」。

相比之下，游梓翔認為陳時中就是對照組，因為他不斷地在唸手上的講稿，導致他就算講了很動人的話，也會提醒觀眾「這可能只是你的幕僚很會寫演講稿而已，你根本沒有消化稿子內容」。此外，游梓翔更直言「陳時中這點是吃了很多虧！」

至於黃珊珊，游梓翔表示她的辯論風格是政策導向，但電視辯論就會有一個問題，「太政策導向會偏冷」，所以必須是全程收看，而且每一個段落都仔細聆聽的觀眾，才可以看出來妳的政策很不錯。

2022大選 台北市長 蔣萬安 黃珊珊 陳時中 電視辯論

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