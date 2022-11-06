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「沒打高端在不爽什麼」惹議 陳時中：讓每個人有選擇

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中說，讓疫苗有多樣性選擇是必要的，只能打高端的人也有選擇，還反問「難道讓他們都沒有疫苗打嗎？」本報資料照片
民進黨台北市長候選人陳時中說，讓疫苗有多樣性選擇是必要的，只能打高端的人也有選擇，還反問「難道讓他們都沒有疫苗打嗎？」本報資料照片

民進黨台北市長候選人陳時中昨晚在廟口開講時，提到「沒打高端在不爽什麼」惹議。陳時中今受訪時說，讓疫苗有多樣性選擇是必要的，只能打高端的人也有選擇，還反問「難道讓他們都沒有疫苗打嗎？」

陳時中昨晚在松山慈祐宮廟口開講時，提到「蔣萬安他們又沒打高端是在不爽什麼」，被質疑高端有使用國家經費，沒打高端的人卻不能批評。

陳時中今早出席2022小英盃慢速壘球錦標賽前受訪時表示，多樣性的選擇是必要的，應該要多想想沒有其他疫苗能打的人，他們有什麼需求，在科學上證明了高端疫苗的有效性，實務上也是好的一件事情。每個人都有他自己的選擇，讓只能打高端的人有個選擇，反問「難道讓他們都沒有疫苗打嗎？」

針對近日出爐的高端疫苗保護力報告由疾管署製作，被認為是「衛福部幫高端補考」。陳時中說，所有的報告都是公家機關做的，疾管署的大部分專業人士都是以前留下的，台灣人才沒有那麼多，從以前國民黨到現在都是同一批人，沒有黨政色彩，只有專業能力，用公務人員專業能力做出來的報告可信度最高，而且報告出來也能被檢驗。

另外，昨天台北市長電視辯論中，國民黨台北市長候選人蔣萬安提「防疫7大問」，陳時中認為蔣萬安問了三次還聽不清楚，蔣萬安回嗆是陳時中講不清楚，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則批陳時中態度傲慢。

陳時中說，以他們的聰明才智而言，自己看資料都會清楚，關於防疫議題講過很多次，也做過QA，記者會也再三講，「他如果想要聽不懂，那當然就會變成聽不懂」，未來這段時間也能利用其他時間再來講一講。

2022大選 高端 蔣萬安 陳時中 黃珊珊

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