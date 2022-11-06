陳時中松山廟口街講狠酸蔣萬安「1句話」 媒體人直言：完了

台北市長選舉電視辯論會於昨（5）日舉行，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊各自發表論述。然而，陳時中於辯論結束後趕往松山慈祐宮進行街講，一番酸溜溜的言論，也讓資深媒體人韋安直呼「完了！？台北選局會這樣」。

韋安今日在臉書上發文，他提到台北市長辯論會結束後，陳時中前往松山慈祐宮談論政策時，大酸對手蔣萬安「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多」。韋安認為陳時中這番言論，完全是刻意對打高端，同時又覺得「爽」的基本盤做最後動員，試圖掀起台北藍綠對決的高潮。

韋安提到今年選情冷到谷底，只有2018年地方大選的一半左右，他預測若今年投票率高於2018年的65.95%，則蔣萬安會贏；假設低於60%，綠營基本盤投票率高，藍營投票率低，且根據《美麗島電子報》民調，蔣萬安目前僅領先陳時中7%，那麼陳時中就有機會贏。在貼文的末段，韋安直言「台北這局，關鍵取決於投票率了，所以藍綠最後都要衝支持者的投票率」。