賴清德南投力挺蔡培慧 嘲諷前縣長貪汙判刑450年

民進黨南投縣長候選人蔡培慧與埔里鎮長候選人廖志城昨天晚間成立埔里聯合競選總部，3000多名支持者穿著雨衣力挺。副總統賴清德說，前南投縣長李朝卿貪汙遭判刑450年，新的南投縣長一定要清廉、勤政，蔡培慧參與921重建、擔任行政院中部聯合服務中心執行長不貪不取，是最好的縣長人選，才能讓南投鄉親感到光榮。

賴清德細數蔡培慧擔任立委以來，全心爭取資源進南投，打通中寮環鄉道路、60多所校園改善午餐廚房、操場跑道及遊戲設施。嘉義縣是農業縣成功爭取中央挹注經費成立六個園區，發展科技、無人機、農業等產業技術。南投卻不見進展，人口急遽流失，從林明溱執政初期的52萬人降至48萬人，蔡培慧認真踏實，台語諧音「蔡培慧賺家伙（家產）」，一定能為南投帶來新願景。

農委會主委陳吉仲肯定蔡培慧跟廖志城政績，爭取大坪頂灌溉工程、桃米溪休閒步道貫通魚池澀水、推廣食農教育、花卉展。陳吉仲提醒在外工作求學的南投人統統回來，支持蔡培慧、廖志城。

廖志城說，這幾年蔡培慧在立法院、行政院中辦，成功爭取埔里生活圈道路品質計畫，讓埔里的道路平坦安全；不管是枇杷大排的水環境改善、自來水園區未來要打造共融公園等，都仰賴蔡培慧的積極爭取，未來蔡培慧當縣長，縣府會盡力幫助埔里發展「作伙創造好日子」。