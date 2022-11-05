高雄另類選舉看板 高學盟籲支持18歲公民權

高雄本館路往仁武方向有一塊沒有參選人的看板，寫著「做伙相挺18歲公民權」，是高雄學生民主聯盟成員親戚提供。高學盟說，這看板屬於所有為18歲公民權奮鬥的人。

高雄本館路往仁武方向，昨晚悄悄掛起一塊選舉看板，但看板上沒有任何參選人的名字或頭像，而是寫著「做伙相挺18歲公民權，修憲複決一起投下同意」，下方小字寫上「這張票是18歲的我們想投卻投不了的票，希望大家一起創造修憲時刻」；角落落款則寫著高雄學生民主聯盟。

高學盟今天透過新聞稿說明，距離選舉1個月的這段時間，團隊增加不少倡議及宣講行程，成員假日奔波各縣市，進行「我挺18遍地開花」全台學生串聯活動，夥伴家中長輩一開始不免有疑慮。

高學盟說，在倡議各式議題時，團隊重視世代交流，盼避免吵架或製造對立；對於有疑慮的家長，也盡力溝通、交流，在這過程中，有夥伴親戚提出願意提供看板，才有這塊看板的誕生，也成為高學盟創立以來首面「選舉看板」。

高學盟指出，政黨、候選人在選舉期間要租借看板，可能相較來說沒有那麼困難，但對於學生組織來說，卻是非常大的負擔。

對於能掛上看板，高學盟的成員「打從心底的感動」，還利用放學後時間特地趕過去看施工，「這塊看板不大不小，但是屬於我們、屬於所有為18歲公民權奮鬥的人的看板」，並感謝所有支持高學盟的人，讓團隊一路走到今天。

高學盟表示，未滿20歲的他們，無法在11月26日投下這張票，拜託大家一起投下同意票，一同創造這座島嶼的修憲時刻。