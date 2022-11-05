黃珊珊：下任市長要有即戰力 無法等「實習市長」成長

台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍候選人黃珊珊提到疫情時暗批民進黨候選人陳時中，表示人民在最恐慌的時刻，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，她相信大多數台灣人永遠都不會原諒，在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人，「至少我不會原諒你」。

台北市長三位主要候選人的電視辯論會下午在台北國際會議中心舉行，第一階段申論每個人有八分鐘時間。

黃珊珊一開始先攻擊對手的政策，表示她已在台北市服務24 年，很清楚城市治理的邏輯，她知道在公廁全面換裝免治馬桶，對市民來說不切實際，她也知道實務上不可能做到預約公車或深蹲換車票，也提到無上限的「大撒幣」政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。

黃珊珊接著提到台北市的定位，表示台北是國際級的宜居城市，與日韓、甚至歐美一線城市齊名，但同時也承擔著高房價、高物價，還有最激烈的商業競爭，需要立即面對的問題，包括極端氣候、能源短缺，人口老化、居住正義等，解決這些問題刻不容緩，所以接下來的台北市長，必須具備「即戰力」。

黃珊珊說，即戰力就是能夠立刻上手、解決問題，因為台北市沒有時間再磨合，更沒有辦法等待「實習市長」的成長。她說她要替台北市民問問藍綠市長候選人，是什麼時候決定參選台北市長的？如果是一年前，她要問兩人一年來對台北的了解有多少？做了哪些功課呢？又要如何向台北市民證明有即戰力？

黃珊珊說，她相信大多數台灣人永遠都不會原諒在最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人，但至少大家可以選擇一個「以人為本」、具有同理心、決斷力與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長。

黃珊珊說，八年前台北市開始改變台灣政治文化的社會運動，堅持公開透明， 財政紀律，建立了台北新價值，她在三年前接下這個重擔。現在大家必須做出選擇，是繼續往前走，還是走回藍綠惡鬥的舊時代？因為藍綠對立，一直纏繞在意識形態的操作，搞棄保，讓台灣停滯不前。應該要選賢與能，什麼時候變成因為不得已，只好選平庸、保政黨？