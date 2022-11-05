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台北市長辯論會登場 蘇煥智場外抗議、民眾鬧場被架走

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長選舉首場電視辯論會下午舉行，台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智在場外抗議，不滿只有三候選人能參加辯論。記者楊正海／攝影
台北市長選舉首場電視辯論會下午舉行，台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智在場外抗議，不滿只有三候選人能參加辯論。記者楊正海／攝影

台北市長選舉首場電視辯論會下午舉行，台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智在場外抗議，不滿只有三候選人能參加辯論，「拒絕人造三腳督」，要求公平辯論。辯論開始前，一名男子混進辯論會鬧場，試圖搶候選人的麥克風，但隨後被警方架走。

蘇煥智指出，他為什麼堅持今天要來表達看法？為何辯論只有三候選人，無法讓市民得知其他候選人的意見，所有候選人都有公開辯論的機會。

蘇煥智表示，大家可以會有誤解，認為舉辦辯論的是商業電視台，當然可以自己辦，但大家別忘了，衛星電視台是一個公共財，不是想怎麼做就怎麼做，公共財是有社會責任的，電視台要負起責任，且選罷法有明文規定辯論。

蘇煥智指出，電視台是公共資源，但NCC主委卻不負責任，應該把關卻沒有把關，沒有盡責，辯論會變成少數大黨在壟斷。

辯論會開始前，一名穿著蘇煥智競選背心的男子，跑上辯論會二樓會場試圖去候選人陳時中、黃珊珊的麥克風，大喊「7號蘇煥智」但當場被制止，隨後被警方帶回，調查身分。

台北市長選舉首場電視辯論會下午舉行，一名男子混進辯論會鬧場，試圖搶候選人的麥克風，但隨後被警方駕走。 記者楊正海／攝影
台北市長選舉首場電視辯論會下午舉行，一名男子混進辯論會鬧場，試圖搶候選人的麥克風，但隨後被警方駕走。 記者楊正海／攝影

2022大選 台北市長 台北市選舉 蘇煥智 電視辯論

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