林佳龍自主管理 妻代打今連趕7場造勢

民進黨新北市長候選人林佳龍日前確診解隔離後仍在自主健康管理階段，今由夫人廖婉如跑完三蘆議員候選人陳啟能造勢後，再趕綠營議員候選人中和張志豪、板橋山田摩衣3場，下午後五股李宇翔、新莊鍾宏仁、樹林高乃芸、蘆洲李倩萍，一天之內為林佳龍連趕7場。

廖婉如今上午結束陳啟能造勢活動後到中和為張志豪站台，廖婉如表示，張志豪有民進黨中央發言人的歷練，站在全台灣的視野和角度來看市民的需求，是相當優秀的人才，也期盼大家能夠讓他順利連任。

廖婉如說，看到張志豪陪恩恩爸到新北地方法院遞狀，覺得具正義感的市議員非常重要。新北市長侯友宜的依法行政，應該要具有尊重生命的價值在其中，如果侯友宜能夠看見恩恩爸的辛苦，相信就不會有後續的風波，也希望社會大眾給予恩恩爸溫暖，能夠讓他繼續支持下去找到事件真相。

廖婉如提到，日前自己的父親逝世時，鄭南榕的女兒鄭竹梅也到前往捻香，也提到她在近年看到轉型正義的政治檔案，發現警政署當時對於鄭南榕自焚案有三個攻堅方案，只是其中之一，攻堅強勢抓人，並不是唯一的方案，但是侯友宜友宜的依法行政，再回過頭看恩恩事件，就可以想見新北市一定還有許多角落有更需要被關心的市民生活得相當辛苦，有冤無處伸張。

廖婉如強調，新北市應該是相當具有發展的城市，林佳龍自投入參選以來，以國土規劃的角度盼帶動北北基桃，以新北為領頭羊來帶動一千萬人口的大台北首都圈。林佳龍是改革者，不是只能循規蹈矩的好好做事，應該讓升格 12 年的「新的新北市」能夠真正升級，把城市治理得更好。

來到板橋為議員候選人山田摩衣助選，廖婉如說昨天林佳龍發表競選新歌《新的新北市》，摩衣站在他旁邊唱得很好聽，一問才發現摩衣學過薩克斯風，這個女孩有國際視野、有才華、長相甜美又溫暖，如果沒進入市議會實在很可惜。

廖婉如指出，這幾天鄉親有接到立委余天的語音拜票，上午侯友宜選辦卻開記者會說林佳龍為難余天，但余天的意思是侯友宜是他看來看去國民黨最可能的總統候選人，讓他去選總統，林佳龍來做市長就好。