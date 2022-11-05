黃偉哲連跑6總部成立拚議員過半 高喊由邱莉莉帶領議會

選舉進入倒數3周，台南市長黃偉哲跑輔選也是馬不停蹄，超級周末今天連跑6個總部成立，台南東南西北跑了一遍，在尋求7連霸的邱莉莉競選總部成立現場，黃偉哲表示未來在議會要推動市政順利、監督市政，最好的黃金陣容，就是邱莉莉帶頭。

黃偉哲一早8點便到南區金華市場陪同子弟兵林依婷掃街拜票，隨後趕往東區蔡筱薇、中西北區邱莉莉、曾文區陳秋宏、大新營區王宣貿的競選總部成立，晚間9點要再回到安平南區參加黨團發言人呂維胤的總部成立音樂會，展現最強母雞的高人氣。

黃偉哲強調民進黨議會拚過半的決心，因為在縣市合併後，台南不只是文化古都，更是科技新城，台南要建立一個最完整完善的產業環境，一個可以跟中央配合的市府團隊，在議會尤其是這樣。

黃偉哲力挺邱莉莉，是最認真打拚，過去邱莉莉2、30年的奮鬥，就是她的成績單，拜託現場的全民朋友不只是支持邱莉莉，還要幫忙邱莉莉拉票！

黃偉哲呼籲，唯有讓邱莉莉當選，黃偉哲施政才不會孤單，台南的未來一定會更有力！

事後受訪時黃偉哲表示，議長部分就如同副總統賴清德所說，尊重議會黨團，黨中央也已定訂規範議會黨團自主，議會黨團結果要報中常會，循著中央規範來處理。