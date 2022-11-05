快訊

主張四項發展 蔣萬安「秀台語」：我是台北出生、長大的囝仔

黃珊珊：下任市長要有即戰力 無法等「實習市長」成長

蔣萬安出招「疫情七問」 批評陳時中道歉也無法挽回

黃偉哲連跑6總部成立拚議員過半 高喊由邱莉莉帶領議會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左二）一早到南區金華市場陪同子弟兵林依婷掃街拜票。圖／黃偉哲競總提供
台南市長黃偉哲（左二）一早到南區金華市場陪同子弟兵林依婷掃街拜票。圖／黃偉哲競總提供

選舉進入倒數3周，台南市長黃偉哲跑輔選也是馬不停蹄，超級周末今天連跑6個總部成立，台南東南西北跑了一遍，在尋求7連霸的邱莉莉競選總部成立現場，黃偉哲表示未來在議會要推動市政順利、監督市政，最好的黃金陣容，就是邱莉莉帶頭。

黃偉哲一早8點便到南區金華市場陪同子弟兵林依婷掃街拜票，隨後趕往東區蔡筱薇、中西北區邱莉莉、曾文區陳秋宏、大新營區王宣貿的競選總部成立，晚間9點要再回到安平南區參加黨團發言人呂維胤的總部成立音樂會，展現最強母雞的高人氣。

黃偉哲強調民進黨議會拚過半的決心，因為在縣市合併後，台南不只是文化古都，更是科技新城，台南要建立一個最完整完善的產業環境，一個可以跟中央配合的市府團隊，在議會尤其是這樣。

黃偉哲力挺邱莉莉，是最認真打拚，過去邱莉莉2、30年的奮鬥，就是她的成績單，拜託現場的全民朋友不只是支持邱莉莉，還要幫忙邱莉莉拉票！

黃偉哲呼籲，唯有讓邱莉莉當選，黃偉哲施政才不會孤單，台南的未來一定會更有力！

事後受訪時黃偉哲表示，議長部分就如同副總統賴清德所說，尊重議會黨團，黨中央也已定訂規範議會黨團自主，議會黨團結果要報中常會，循著中央規範來處理。

黃偉哲周日輔選行程也是馬不停蹄，預計有新市區陳碧玉、安南區郭清華、北區陳怡珍、南區周麗津、六甲區吳通龍、東區蔡旺詮、永康區陳秋萍，除了郭清華外，都是民進黨正國會系「Taiwan Online」連線議員候選人。

台南市長黃偉哲（左二）一早到南區金華市場陪同子弟兵林依婷掃街拜票。圖／黃偉哲競總提供
台南市長黃偉哲（左二）一早到南區金華市場陪同子弟兵林依婷掃街拜票。圖／黃偉哲競總提供
台南市長黃偉哲（左）為爭取7連霸議員邱莉莉授旗。圖／黃偉哲競總提供
台南市長黃偉哲（左）為爭取7連霸議員邱莉莉授旗。圖／黃偉哲競總提供
台南市長黃偉哲（左）今天輔選行程滿滿。圖／黃偉哲競總提供
台南市長黃偉哲（左）今天輔選行程滿滿。圖／黃偉哲競總提供

2022大選 台南市選舉 台南市長 黃偉哲

延伸閱讀

民進黨團首表態挺7連霸議員邱莉莉 角逐下屆台南市議長

2023年倒數計時 台南耶誕跨年系列活動啟動

台南耶誕誇年首波卡司公布 有八三夭、玖壹壹、造夢者

112年全運會在台南 黃偉哲號召民眾當志工

相關新聞

直播／陳遭蔣黃夾殺？台北市長電視辯論登場決戰

年底選戰倒數21天，北市長三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今天下午兩點至四點登場，這次的辯論議題將聚焦雙城論壇、居住正義等...

影／辯論前夕幫蔣萬安集訓3小時 趙少康：絕對沒問題

年底選戰倒數21天，北市長三腳督激戰，唯一一場電視辯論會於今(5)日下午兩點至四點登場。中廣董事長趙少康今幫新北市議員邱...

藍綠夾擊白 韓國瑜、陳時中周末竹市輔選

新竹選情綠白拉鋸，藍綠砲火持續對準民眾黨候選人高虹安，鎖定高虹安男友李忠庭兼職案。高虹安高呼回歸正面選舉。不過，高雄市前...

選戰觀察／風城參戰 韓、陳、柯又會說出什麼「驚」句

新竹市長年底三腳督戰況激烈，高雄市前市長韓國瑜、民進黨台北市長候選人陳時中、民眾黨主席柯文哲分別身為藍綠白選戰指標人物，...

侯友宜高屏站台 蔡英文12度輔選林佳龍

新北市長侯友宜競選連任，卻全台趴趴走各地輔選，昨特地請假南下高雄、屏東為同黨縣市長及議員候選人站台，侯一現身大受支持者歡...

林佳龍自主管理 妻代打今連趕7場造勢

民進黨新北市長候選人林佳龍日前確診解隔離後仍在自主健康管理階段，今由夫人廖婉如跑完三蘆議員候選人陳啟能造勢後，再趕綠營議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。