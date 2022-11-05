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台中市長選戰 綠營今有牽手助選 藍營盧秀燕這麼說

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天上午到烏日，與市議員候選人吳瓊華成立聯合競總。圖／盧秀燕競總提供
台中市長盧秀燕（左）今天上午到烏日，與市議員候選人吳瓊華成立聯合競總。圖／盧秀燕競總提供

年底選戰剩下21天，民進黨台中市長候選人蔡其昌妻子黃玉廷首露面當「分身」，到建國市場掃街拜票，尋求連任的國民黨台中市長盧秀燕今天上午被問及「家人有沒有規劃來助選？」時說，這麼多年來，她的家人從不參政、也不干政，她就是一個人，家人是默默關心、祝福她。

盧秀燕今天上午到烏日，與市議員候選人吳瓊華成立聯合競總。對於婦幼政見，她說，台中是全國第二大都市，但她上任前，照顧婦幼措施相對的少，她跟吳瓊華特別重視婦幼政策，包括台中市公托在她上任後，由原本的5座激增到第28座公托開幕啟用，並邁向打造35座公托打拚；親子館在她上任後，也從4座增加到12座開幕營運。公幼在她努力下新增231班，讓孩子得到更好的養育環境。

盧秀燕強調，台中市十年沒調整的生育津貼，在她努力下目前生育一胎津貼從1萬變2萬，台中市今年七月開徵囤房稅，稅收一部分會拿來補助年輕人，作為家中有12歲以下子女的租屋津貼，落實居住正義，稅收就用在青年與婦幼照護上。

台中市長盧秀燕今天上午到烏日，與市議員候選人吳瓊華成立聯合競總。圖／盧秀燕競總提供
台中市長盧秀燕今天上午到烏日，與市議員候選人吳瓊華成立聯合競總。圖／盧秀燕競總提供

2022大選 台中市選舉 台中市長 盧秀燕 蔡其昌

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