韓國瑜中和造勢 回憶幫母家庭代工 「那根5毛錢冰棒的滋味」

高雄市前市長韓國瑜今天中午到新北市中和為藍營議員邱烽堯造勢，韓國瑜從小在中和長大，他致詞時回憶小時候媽媽會批塑膠花回家做，他幫媽媽做了一天能拿到5毛錢買冰棒，而這美味的不得了的冰棒，無論現在任何知名品牌冰品充斥市面，他仍始終懷念。

韓國於今致詞時表示，今天到中和別人是近鄉情怯，但他是近鄉情熱充滿感恩感念，他說，中和是孕育自己的故鄉，讓自己成長茁壯到其他行業打拼，小時候住在中和連城路一間16坪房子，家裡共8個人，當時媽媽批塑膠花回家做，幫媽媽做了一天能拿到5毛錢買冰棒，而這美味的不得了的冰棒，他至今始終懷念。

他說，40年前的中和鄉5.6萬人口，如今這20平方公里的土地乘載了42萬人，每平方公里約2萬人，因為中和有緬甸華僑、印尼、馬來西亞華僑、外配、雲林嘉義彰化北上打拼的鄉親，都在中和發展，還有一群客家鄉親。

韓國瑜說，邱烽堯有客家血統，老一輩的客家人不懂國語閩南語，到中和是為了要帶孫子，當時看到這些孤獨阿公阿嬤心裡難過，因此成立台北縣客家同鄉會讓長輩吃美食、跳舞歡聚。客家鄉親邱峰堯的爸爸邱垂益特別照顧，中和有70%是外來人口。