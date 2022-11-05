戀情曝光耳語傳「她會被綠化」 游淑慧爆：有人刻意帶風向

image source:FB/游淑慧 台北市議員

文/蔡岳霖

國民黨台北市議員游淑慧認愛三立新聞網副總後，同黨同志紛紛獻上祝福，昔日長官台北市前市長郝龍斌表示「如果淑慧結婚，我會包30萬元大紅包」，台北市長參選人蔣萬安也說「非常值得祝福」，游淑慧好友，國民黨高雄市長參選人柯志恩笑稱「我們派淑慧去和睦邦交」，並說女生就該理直氣壯，勇敢去愛，游淑慧認愛話題不只現實生活發燒，也引起網路熱議，聲量創近期新高。

游淑慧公開認愛一日聲量飆近萬筆！ 卻引來支持者批評聲浪？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年10月05日～2022年11月03日）近一個月統計調查，10月25日戀情曝光網路聲量飆升到9,989筆，這一天週刊登出拍到游淑慧與三立新聞網副總劉世澤互動親密，而游淑慧當日也現身受訪，坦言今年4月透過朋友介紹認識，儘管兩人政治立場恐不同，但兩人下班鮮少聊公事；另外游淑慧也表示自己有向台北市長郝龍斌告知。

游淑慧近期網路聲量第二高點則落在10月27日，共有2,955筆。戀情曝光之後，引起不少討論，游淑慧於10月26日針對認愛遭到部分深藍支持者不滿批評，在政論節目中表示，「拜託相信我的智商，我的知商應該選了一個會尊重，會包容我的人」，事情持續發酵，並於隔天10月27日再掀一波網路討論。另外，游淑慧與國民黨桃園市議員候選人凌濤開記者會，點名鄭運鵬赴中做生意，更註明自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是中國台灣，同樣也讓游淑慧的網路聲量增加不少。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

假帳號「操作戀情議題」竄入藍粉專留言傷選情？游淑慧嘆：特定人士帶風向

游淑慧表示公開戀情後，自己去基層拜票時，接觸到許多民眾都友善地給予她祝福，但她也坦言的確有些選民心情上受到衝擊，甚至會擔心，不過她認為台北市民都善良，對她的戀情是持開放態度。但在這些討論裡，游淑慧也發現到選戰倒數時刻，卻有人刻意拿她的戀情來「操作」。游淑慧表示在國民黨提醒之下，她透過網路預警系統追查意外發現，有些特定人士刻意帶風向在網路操作，而且都是到偏藍粉專留言，例如「她會被綠化」等等耳語，追查後發現幾乎是假帳號，而且有很明顯人為操作痕跡，針對這些狀況，游淑慧坦言在敵暗我明的狀況下，只能發現一個就去跟臉書檢舉一個。

港湖區競爭激烈！ 游淑慧：利用私事意圖使人不當選 相信選民智慧

以游淑慧選區台北市南港內湖來看，從第11屆開始共9個市議員席次，國民黨占4席，民進黨占4席，親民黨1席；第12屆維持原有席次；但第13屆游淑慧以新人之姿，拿下超過2萬票，國民黨也順勢拓展為5個席次，而民進黨僅剩3席市議員。

今年九合一大選國民黨在港湖區一共提出5位人選，民進黨提出4席人選，搶回關鍵第4席意味濃厚。游淑慧強調，從港湖區最近選戰狀況來看，除了在網路之外，地方上也有人利用她的私事，要選民不要投票給她，游淑慧批評，類似的選舉操作，目的是希望國民黨在港湖區掉一席。游淑慧強調，若抓到有人刻意操作會立即報警，同時也表示相信選民智慧，也希望支持者懂得分辨，看懂這是一個選舉操作。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月05日至2022年11月03日。