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詐騙囚禁案 張善政籲蔡英文、蘇貞昌多花時間關注治安

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
新北警方破獲詐騙集團救出囚禁32人，國民黨桃園市長候選人張善政今出席市議員候選人周玉琴競總服務處成立受訪表示，希望蔡英文總統及行政院長蘇貞昌能多花心思關注政治，而非選舉記者翁唯真／攝影
新北警方破獲詐騙集團救出囚禁32人，國民黨桃園市長候選人張善政今出席市議員候選人周玉琴競總服務處成立受訪表示，希望蔡英文總統及行政院長蘇貞昌能多花心思關注政治，而非選舉記者翁唯真／攝影

新北警方破獲詐騙集團救出囚禁32人，更有3人死亡還被棄屍，宛如柬埔寨翻版，國民黨桃園市長候選人張善政今受訪表示，希望蔡英文總統及行政院長蘇貞昌能多花心思關注政治，而非選舉；昨爆出桃園市長鄭文燦也和經濟黨主席合照，不過民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也強調，2合照不同，對比很明顯，張也回嗆，綠營又雙標，反倒他至大陸做生意及蘇巧純包工程才是民眾關心的。

張善政今行程滿檔，今上午替黨籍市議員候選人周玉琴站台，看到詐騙集團囚禁案他感到痛心受訪回應，所謂台灣版的柬埔寨事件，讓他心裡面非難過，希望蔡英文跟蘇貞昌，最近能多花點時間去關注治安，不要把時間都花在選舉行程上面。將來當選後，也會特別加強警力，對類似事件稽查、關注。

至於雙方的抹紅戰，昨鄭運鵬說，張的合照是刻意安排，而鄭文燦則是禮貌性合照，2者對比很明顯看出不同；張也回嗆，鄭運鵬又雙標，鄭文燦跟黨主席合照是禮貌性，他拿顧問證書、聘書就不是禮貌。

張強調，大家真正關切的是，鄭運鵬在中國大陸做生意，到底跟對岸幾個電信公司有什麼樣的互動、瓜葛；還有蘇貞昌女兒蘇巧純，在桃園包工程，結果工程品質出問題，桃園總圖一直沒有辦法開幕，這才是大家真正關心的實質問題，「他們一直在雙標迴避問題」。

2022大選 張善政 桃園市選舉 柬埔寨 桃園市長 鄭運鵬

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