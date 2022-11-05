快訊

不是倒水！日本街道驚見這種下雨法...網：真是看傻了

短短4天就過關 高端保住EUA 疫苗保護力大公開

厄文遲遲不道歉歧視風暴延燒 Nike凍結合作關係急切割

桃園市長選情膠著？ 沈富雄斷言：「他」比蔣萬安更穩

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄認為國民黨桃園市長候選人張善政（中）比台北市長候選人蔣萬安更穩。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
沈富雄認為國民黨桃園市長候選人張善政（中）比台北市長候選人蔣萬安更穩。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

九合一大選剩下21天，桃園市長熱區，選舉民調常處在膠著狀態，根據「ETtoday」公布的民調顯示，國民黨張善政43.6％、民進黨鄭運鵬33.6％，無黨籍鄭寶清5.7％、民眾黨賴香伶3.8％。前民進黨立委沈富雄認為，張善政比國民黨台北市長候選人蔣萬安更穩。

沈富雄4日在政論節目「少康戰情室」中表示，原本大家對桃園都不太有把握，不曉得誰輸誰贏，現在他敢跟大家講「張善政比蔣萬安更穩」，因為桃園沒有第三個強大的候選人，第三、四名的鄭寶清和賴香伶幾乎都是個位數，形同是藍綠兩大對決。

沈富雄表示，如果把他們個別的支持度除以4個人加起來的支持度，張善政目前開出來的百分比剛好是50％，一個候選人如果票可以開出來可以達到50％的話，「是很穩的」。

沈富雄認為，張善政真的是不會選舉，不會講話，不過因為林智堅的關係，對他是很有利的，但他就是因為不會選，所以一直壓著好像不太動，但目前已經動起來，沈富雄推測原因應該是在桃園地方的整合成功。

2022大選 張善政 桃園市長 鄭寶清 賴香伶 鄭運鵬

延伸閱讀

張善政提免費營養午餐 賴香伶質疑：似常模仿他人政見

陳時中競總批「選市長為爸」蔣萬安競辦反酸：類周玉蔻

綠再開記者會 批張善政「一問三不知」和韓國瑜一樣

與經濟黨合照 張善政：看圖說故事 綠營自己先說清楚

相關新聞

藍綠夾擊白 韓國瑜、陳時中周末竹市輔選

新竹選情綠白拉鋸，藍綠砲火持續對準民眾黨候選人高虹安，鎖定高虹安男友李忠庭兼職案。高虹安高呼回歸正面選舉。不過，高雄市前...

選戰觀察／風城參戰 韓、陳、柯又會說出什麼「驚」句

新竹市長年底三腳督戰況激烈，高雄市前市長韓國瑜、民進黨台北市長候選人陳時中、民眾黨主席柯文哲分別身為藍綠白選戰指標人物，...

侯友宜高屏站台 蔡英文12度輔選林佳龍

新北市長侯友宜競選連任，卻全台趴趴走各地輔選，昨特地請假南下高雄、屏東為同黨縣市長及議員候選人站台，侯一現身大受支持者歡...

被朱學恒嗆「鄉下人愛玩這套」林耕仁：不能接受

國民黨新竹市長候選人林耕仁最近猛攻民眾黨對手高虹安助理費爭議，「宅神」朱學恒聲援高反嗆林「鄉下人很愛玩這套」引發討論。林...

辯論前藍白合 吳思瑤：蔣公子成魁儡、黃珊珊為柯禁臠

首場台北市長電視辯論會今登場，藍綠白3名市長候選人辯論會前就燃起激戰煙硝，民進黨候選人陳時中競辦酸，辯論前夕「藍白合」2...

韓國瑜將南下替柯志恩站台 陳其邁：回來走走都很好

外傳國民黨前高雄市長韓國瑜將在下周南下高雄替同黨高雄市長候選人柯志恩站台，今天上午陳其邁出席活動，被問及此事，陳其邁說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。