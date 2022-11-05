桃園市長選情膠著？ 沈富雄斷言：「他」比蔣萬安更穩

九合一大選剩下21天，桃園市長熱區，選舉民調常處在膠著狀態，根據「ETtoday」公布的民調顯示，國民黨張善政43.6％、民進黨鄭運鵬33.6％，無黨籍鄭寶清5.7％、民眾黨賴香伶3.8％。前民進黨立委沈富雄認為，張善政比國民黨台北市長候選人蔣萬安更穩。

沈富雄4日在政論節目「少康戰情室」中表示，原本大家對桃園都不太有把握，不曉得誰輸誰贏，現在他敢跟大家講「張善政比蔣萬安更穩」，因為桃園沒有第三個強大的候選人，第三、四名的鄭寶清和賴香伶幾乎都是個位數，形同是藍綠兩大對決。

沈富雄表示，如果把他們個別的支持度除以4個人加起來的支持度，張善政目前開出來的百分比剛好是50％，一個候選人如果票可以開出來可以達到50％的話，「是很穩的」。

沈富雄認為，張善政真的是不會選舉，不會講話，不過因為林智堅的關係，對他是很有利的，但他就是因為不會選，所以一直壓著好像不太動，但目前已經動起來，沈富雄推測原因應該是在桃園地方的整合成功。