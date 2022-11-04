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新北議員何淑峯、金中玉遭褫奪公權 中選會：不予登記為候選人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
新北市議員金中玉（圖）因案被判刑確定，遭褫奪公權，並於昨天發監服刑，中選會今天公告，金中玉及另名入監服刑的新北市議員何淑峯不予登記為候選人。本報資料照／記者柯毓庭攝影
新北市議員金中玉（圖）因案被判刑確定，遭褫奪公權，並於昨天發監服刑，中選會今天公告，金中玉及另名入監服刑的新北市議員何淑峯不予登記為候選人。本報資料照／記者柯毓庭攝影

爭取連任的新北市議員何淑峯、金中玉，因多年前「賣預算回扣案」，判決確定，遭到褫奪公權，兩人於昨天發監服刑。中選會今天表示，依據選罷法規定，何淑峯、金中玉不予登記為候選人。

中選會指出，何淑峯及金中玉分別申請登記新北市第4屆議員選舉第3、9選舉區候選人，因違反貪汙治罪條例，經最高法院於今年10月27日判決確定，何淑峯處有期徒刑4年10月，褫奪公權4年，金中玉處有期徒刑3年10月，褫奪公權3年。

中選會表示，依據選罷法規定，曾犯貪汙罪，經判刑確定，不得登記為候選人。經查何淑峯、金中玉犯貪污罪經判刑確定，依公職選罷法第26條第2款規定，應不得登記為候選人。

中選會說明，何淑峯、金中玉於登記截止後，候選人名單公告前判決確定，登記程序仍未完成，經過審定其資格不符，由新北市選舉委員會函知何淑峯及金中玉不予登記為候選人。

2022大選 新北市選舉 中選會 選罷法

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