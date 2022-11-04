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力挺18歲公民權 中市綠營市議員參選人齊發聲

中央社／ 台中4日電

年底九合一選舉同時辦理「18歲公民權」修憲複決公投，多名民進黨台中市議員參選人為了喚起選民對公投案的重視，今天共同發聲呼籲選民，力挺年輕人的公民權。

距離年底九合一選舉只剩22天，這次選舉除了選出地方公職人員外，還要進行「18歲公民權」修憲複決公投，擔心還有選民不了解這項議題，多名綠營台中市議員參選人今天呼籲選民要站出來投票，力挺年輕人。

東南區市議員參選人陳雅惠表示，全球多數國家從1960 年代起，陸續將投票年齡下修至18歲，目前約9成國家投票年齡為18歲，台灣是少數18歲還無投票權的國家，由於權利與義務不對等，呼籲選民應該為台灣民主正常發展投下同意票，年輕人更要站出來為自己投下1票。

大里、霧峰區市議員參選人張芬郁指出，民刑法已將18歲視為成年，必須負法律責任，沒道理不被視為「公民」，她期盼年輕的新血以嶄新的視野參與國家政策，用手中的選票活化台灣的未來。

北屯區市議員參選人謝家宜表示，18歲的年輕人在法律上已經是成年人，必須負擔完整的法律責任，基於權利與義務的衡平，應該要讓18歲的年輕人也能有完整的公民權，透過投票參與國家的政策發展，決定國家未來的方向。

北區市議員參選人陳俞融日前除了邀請立委莊競程、蔡易餘及「壯闊台灣」發起人吳怡農闡述支持修憲賦予18歲年輕人選舉投票權利的理由外，更將於5日下午5時30分在競選總部舉辦「挺18歲公民權音樂會」，希望藉由音樂的力量喚起民眾對「18歲公民權」的重視。

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