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彰縣藍營議員批敬老金政策騙票 綠指縣府未顧老人

中央社／ 彰化4日電

國民黨彰縣議會黨團今天批評民進黨彰化縣長參選人黃秀芳敬老禮金政見是在騙票。黃秀芳競總回應，這3年中央特別統籌分配款金額每年增加，縣長王惠美不照顧老人家，錢到底花到哪裡去？

中國國民黨彰化縣議會黨團今天開記者會，批評民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳所提出的「369敬老金」政策支票根本無法實現，根本是在騙選票，出席記者會的除國民黨團書記長劉淑芳，還有國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪、顧黃水花等人。

劉淑芳說，黃秀芳提出如當選縣長，會恢復前縣長魏明谷提出的「369敬老金」政策，也就是65歲以上長者每人可領新台幣3000元的敬老金、80歲以上領6000元、90歲以上領9000元，黃秀芳抄襲魏明谷的政見，根本不管縣府有沒有錢，喊了再說，騙了再說。

劉淑芳指出，縣府一直都有發敬老禮金，只是有設下排富條款，而發放敬老禮金也要看縣府財政能否負荷，黃秀芳提出以綠能稅支付社福經費的構想，但財政部也曾發文給縣府說要開徵綠能稅有困難。

曹嘉豪則說，黃秀芳曾擔任過彰化縣議員，也很清楚縣府財政情形，魏明谷擔任縣長時，也是由中央編列特別預算8億3000萬元，才有辦法發「369敬老金」，希望對手不要再騙票。

面對國民黨彰化縣議會黨團的批評，黃秀芳競選總部則回應，國民黨選情告急，開始使出烏賊戰術、抹黑手法，而彰縣府所提排富條款，照顧的只是符合中低收入戶老人家，多數長者無法領取369的重陽敬老禮金，且金額只有1000元，很多長輩都說感受不到縣長的尊重與照顧。

黃秀芳競選總部指出，國民黨團批評魏明谷擔任縣長是由中央編列的特別統籌分配款項來編369的預算，總部要反問國民黨團議員，這3年的中央特別統籌分配款金額每年增加，王惠美不照顧老人家，錢到底花到哪裡去了？

2022大選 彰化縣選舉 黃秀芳

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