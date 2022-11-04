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林耕仁、何志勇PK棒球談願景 將新竹打造為全民運動城

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁（右）今天與國民黨文傳會副主委也是東區議員候選人何志勇（左），一同來到巨城大魯閣棒球打擊練習場，ＰＫ棒球聊願景。圖／林耕仁競辦提供
國民黨新竹市長候選人林耕仁（右）今天與國民黨文傳會副主委也是東區議員候選人何志勇（左），一同來到巨城大魯閣棒球打擊練習場，ＰＫ棒球聊願景。圖／林耕仁競辦提供

PK棒球談願景！國民黨新竹市長候選人林耕仁今天與國民黨文傳會副主委也是東區議員候選人何志勇等人，一同來到巨城大魯閣棒球打擊練習場，PK棒球聊願景。何志勇提到未來市府可建立共融公園並設立牛棚，讓家長帶小朋友可以丟棒球，或綜合型運動操場讓家長帶小朋友可以丟棒球；對此林耕仁相當肯定，並表示未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，打造新竹成為全民運動城市。

今天與會的人包含文傳會副主委練鴻慶、桃園市長張善政競總發言人曾主卿、林耕仁競總發言人徐維遠等人。何志勇提到，棒球是台灣的國球，也是台灣通往國際社會的鑰匙。新竹地狹人稠，大家工作之餘能休閒運動是好事，國外的民眾相當重視運動；並提出相關體育政見，包含建立共融公園，在裡面建立牛棚，讓家長帶小朋友可以丟棒球，或綜合型運動操場，可以踢足球、打籃球，甚至打棒球，這與林耕仁提出「舒適減壓」願景不謀而合。

何志勇也說，香山相對東區人口少、土地多，有提出建立簡易棒壘球場，建立這種棒壘球場只要400萬台幣，新竹棒球場拉皮12億可以蓋300個，可以在香山就可以考慮蓋一到兩個，讓大家都可以使用。

林耕仁表示，未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，打造新竹成為「全民運動城市」。也提出希望未來把體育園區轉移到香山的構想，不只棒球，包括籃球、網球、羽球等等運動能移到香山來，讓市民工作壓力大之餘能到這裡來減壓。

林耕仁表示未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，打造新竹成為「全民運動城市」。圖／林耕仁競辦提供
林耕仁表示未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，打造新竹成為「全民運動城市」。圖／林耕仁競辦提供
今天談到新竹市的體育建設，包含未來市府可建立共融公園並設立牛棚，讓家長帶小朋友可以丟棒球，或綜合型運動操場讓家長帶小朋友可以丟棒球。圖／林耕仁競辦提供
今天談到新竹市的體育建設，包含未來市府可建立共融公園並設立牛棚，讓家長帶小朋友可以丟棒球，或綜合型運動操場讓家長帶小朋友可以丟棒球。圖／林耕仁競辦提供

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