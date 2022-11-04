本土語復育政策未保障師權益 賴香伶爭取客語師專職化
民眾黨桃園市長候選人賴香伶今在立院主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議客語教師專職化、各校開缺客語正式教師等議題，賴香伶表示，現行辦法訂定公立國高中自2028起，應至少聘用1名專職閩南語教師，而客語卻沒有相關規定，延伸出許多問題，應健全教師權益才能留住好的人才。
賴香伶今邀跨黨派立委張其祿、林奕華、鄭正鈐，教育部、客委會、專家學者們及教學現場第一線的客語教師們一同研議。
賴指出，現行的「高級中等以下學校及幼兒園閩南語師資培育資格及聘用辦法」訂定公立國高中自2028起，應至少聘用1名專職閩南語教師，但客語沒有規定學校需聘用專職教師、開正式教職缺，使許多客語老師只能以教支人員身分在各校奔波兼任，衍生出勞保爭議、南北奔波的交通及時間成本、鐘點費多年未調整等情況。
賴香伶強調，客語正以每年1%的自然流失率消失，國家重視本土語文化保存，在國高中推動本土語必修，卻忽略教師權益，唯有健全的教師權益才能留住好人才，維繫教學品質，達到復育本土語文化目的。
立委張其祿及林奕華也認為，本土語教學為教育部的重點政策，應關注各本土語師培系統的教師出路，本土語是必修學分，老師卻只是教支人員，沒有開正式缺，這種種亂象都顯示國高中本土語必修政策倉促上路，配套措施並未做足。
現場專家也反映，各校開正式缺是目前最迫在眉睫的問題，老師們面臨教支人員的職稱跟待遇，實與國家重視本土語復育的政策方向背道而馳。
經協調，教育部及客委會同意於年全國客家日今年12月28日前提出「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育資格及聘用辦法」的修正草案。
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