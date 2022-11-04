快訊

北韓約180架戰機升空 南韓緊急出動F-35A等80多架戰機應對

本土語復育政策未保障師權益 賴香伶爭取客語師專職化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾黨桃園市長候選人賴香伶今在立院主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議客語教師專職化、各校開缺客語正式教師等議題。圖／賴香伶提供
民眾黨桃園市長候選人賴香伶今在立院主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議客語教師專職化、各校開缺客語正式教師等議題。圖／賴香伶提供

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今在立院主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議客語教師專職化、各校開缺客語正式教師等議題，賴香伶表示，現行辦法訂定公立國高中自2028起，應至少聘用1名專職閩南語教師，而客語卻沒有相關規定，延伸出許多問題，應健全教師權益才能留住好的人才。

賴香伶今邀跨黨派立委張其祿、林奕華、鄭正鈐，教育部、客委會、專家學者們及教學現場第一線的客語教師們一同研議。

賴指出，現行的「高級中等以下學校及幼兒園閩南語師資培育資格及聘用辦法」訂定公立國高中自2028起，應至少聘用1名專職閩南語教師，但客語沒有規定學校需聘用專職教師、開正式教職缺，使許多客語老師只能以教支人員身分在各校奔波兼任，衍生出勞保爭議、南北奔波的交通及時間成本、鐘點費多年未調整等情況。

賴香伶強調，客語正以每年1%的自然流失率消失，國家重視本土語文化保存，在國高中推動本土語必修，卻忽略教師權益，唯有健全的教師權益才能留住好人才，維繫教學品質，達到復育本土語文化目的。

立委張其祿及林奕華也認為，本土語教學為教育部的重點政策，應關注各本土語師培系統的教師出路，本土語是必修學分，老師卻只是教支人員，沒有開正式缺，這種種亂象都顯示國高中本土語必修政策倉促上路，配套措施並未做足。

現場專家也反映，各校開正式缺是目前最迫在眉睫的問題，老師們面臨教支人員的職稱跟待遇，實與國家重視本土語復育的政策方向背道而馳。

經協調，教育部及客委會同意於年全國客家日今年12月28日前提出「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育資格及聘用辦法」的修正草案。

賴香伶今主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議相關議題，經協調，教育部及客委會同意於年全國客家日今年12月28日前提出修正草案。圖／賴香伶提供
賴香伶今主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議相關議題，經協調，教育部及客委會同意於年全國客家日今年12月28日前提出修正草案。圖／賴香伶提供

2022大選 賴香伶 桃園市長

延伸閱讀

張善政提免費營養午餐 賴香伶質疑：似常模仿他人政見

民進黨把小黨當空氣？ 賴香伶揭立院內幕：情勢不對就收回

「當勞工後盾」 賴香伶上館長直播：這2項會做比別人好

拋台積電有意落腳龍潭 賴香伶：民進黨選票操作不尊重專業

相關新聞

陳時中競辦「每日一問」 蔣萬安競辦酸：類周玉蔻節目

民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤今天舉辦「每日一問」記者會，質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安，是「爸寶」，更酸「...

黃珊珊：論品格 陳時中比不上王世堅

民進黨台北市長候選人陳時中昨指無黨籍台北市長候選人黃珊珊「寄生民眾黨」。黃珊珊今天說，她都沒說陳時中寄生衛福部，她昨天的...

文組的就有問題？柯文哲：唉唷！不要斷章取義

民眾黨新竹市長候選人高虹安陷人頭助理疑雲，台北市長柯文哲昨受訪認為高虹安是理工科的女生，叫理工女，她所作所為一定是合法；...

湧言選將再批「漲價女王」騙票 柯志恩：斷章取義

民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益及市議員候選人黃雍琇等3位高市湧言選將，4日與學生代表召開記者會，再批國民黨高雄市長候選人...

林耕仁、何志勇PK棒球談願景 將新竹打造為全民運動城

PK棒球談願景！國民黨新竹市長候選人林耕仁今天與國民黨文傳會副主委也是東區議員候選人何志勇等人，一同來到巨城大魯閣棒球打...

本土語復育政策未保障師權益 賴香伶爭取客語師專職化

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今在立院主持「本土語支援人員正名」公聽會，研議客語教師專職化、各校開缺客語正式教師等議題，賴香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。