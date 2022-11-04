陳時中昨批寄生民眾黨 黃珊珊今回嗆他寄生衛福部

民進黨台北市長候選人陳時中昨指無黨籍台北市長候選人黃珊珊「寄生民眾黨」。黃珊珊今天說，她都沒說陳時中寄生衛福部，她昨天的發言是指民進黨對於論文事件不分是非地攻擊台大，若要論品格教育，陳時中才不合格，甚至比不上台北市議員王世堅。

藍綠白三位台北市長候選人昨晚出席「2022台北市長候選人教育政見座談會」，黃珊珊到品德教育時暗酸民進黨「怎麼會有政黨質疑一個學術殿堂」，政治人物要做模範，不然怎麼告訴孩子什麼是正確的，陳時中之後接受媒體聯訪時反嗆，黃珊珊雖無黨籍，「但她寄生民眾黨還是有相關問題」。

黃珊珊今天上午世貿一館參加「2022電器空調影音3C大展」，參觀前接受媒體訪問。

黃珊珊說，她昨天的發言很清楚，她指的是當時民進黨對於新竹市前市長的論文事件，不惜不分是非地攻擊台大，這件事不夠格，陳時中至今也沒有對論文事件時攻擊台大這件事發過聲，若要講品格教育，她覺得陳時中才不合格，甚至比不上王世堅。

高端通過EUA，外界質疑衛福部護航。黃珊珊說，她覺得中央會如何做大家已經不意外了，重點是對於那些「高端戰士」，接下去的問題才是問題，也就是說一個EUA繼續有效，但高端戰士出不了國，以後可能要打七劑，他們的身體健康才是問題，這部分不是只有通過EUA而已。