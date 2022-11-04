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謝龍介騎車到南科 黃偉哲酸：前呼後擁、更製造塞車？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲回應謝龍介體驗南科交通上班路況。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲回應謝龍介體驗南科交通上班路況。記者吳淑玲／翻攝

針對國民黨台南市長候選人謝龍介今天騎機車體驗南科上班路況，黃偉哲回應表示，呼籲謝議員要借重智慧科技，想了解南科交通就到大台南智慧交通中心或利用Google Maps ，就可以知道即時的交通狀況，為了他自己的體驗，還要前呼後擁，只能說辛苦了，各位南科上班族，還要多一個人來製造交通流量。

黃偉哲說聽說謝議員有2個行程，一個是上班時間、一個是下班時，南科因產業興起就業人口很 多造成交通的流量，但謝議員要告道南科的交通狀況，還要前呼後擁，帶一堆人還要開直播，還要警察幫忙開道嗎？這到底是製造問題，還是解決問題。

對於謝龍介昨天考察台中捷運，黃偉哲說明，台南捷運進度，他以台北捷運也是從李登輝甚至更早就在講，第一條捷運動工是在黃大洲任內，完工是陳水扁及更後面一條一條完工，捷運不是今天要明天就蓋好，就像鐵路地下化，也喧喧嚷嚷超過10年以上， 但會一步一腳，台南捷運已經開始規畫了，行政院也匡列預算，審核通過就會開始招標動工，請謝議員不用急但一定會努力把捷運規畫好做好。

2022大選 謝龍介 黃偉哲 台南市長

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