痛批重光BOT案 賴峰偉競選總部：陳光復做賊喊捉賊

民進黨澎湖縣長候選人陳光復今早針對「重光度假村BOT案」，赴澎湖地檢署按鈴控告對手賴峰偉，意圖使人不當選，賴峰偉競選總部回擊，陳光復做賊喊捉賊，簽「賣身契」種下惡因，不反省道歉，還栽贓幫他收爛攤的人，做賊喊捉賊。

賴峰偉競選總部指出，陳光復當年若沒有引入財務狀況不佳的遠航集團，且拒簽「不平等條約」，重光BOT案就不會有今天的殘局。2015年1月30日陳光復上任第37天就急與遠航旗下樺澎公司簽契約，為何陳光復獨愛一家財務狀況備受質疑的遠航，難道當中有什麼承諾必須兌現？

賴峰偉競總表示，陳光復引遠航入室，沒多久遠航樺澎因融資不順，竟請求縣府協調銀行提供貸款，陳光復沒在第一時間追查樺澎的履約能力，此事經外界質疑有幫財團「調頭寸」之嫌後，樺澎轉向縣府提出合約仲裁。

競總指出，陳光復沒有捍衛縣府權益，堅持若解約歸責於樺澎時，須無償移轉營運資產給縣府。結果反而在2017年12月19日與遠航再簽約，即使解約責任在於樺澎，縣府仍須給付樺澎鑑價金額60%價金或樺澎指定的第三人，讓樺澎有機會拿著這紙縣府契約去借錢。

競總表示，之後樺澎工程嚴重落後，縣府於2019年10月25日終止契約，向樺澎求償1.6億損失，並要求取回土地及地上物，卻因陳光復當年簽下的「賣身契」，導致遠航債權人春源公司向法院申請查封登記以及聲請強制執行，連帶請求拍賣重光案的地上權及地上物。

賴峰偉競選總部指出，陳光復當年種下惡因，如今全縣嘗惡果，反而大搖大擺的到法院指控縣府失職，陳與其轉移焦點，不如直球對決，一五一十誠實交代到底與遠航有什麼關係？