推動舊城區活化 林耕仁提三支箭改造東門市場

國民黨新竹市長候選人林耕仁與東區黃文政議員今天早上召開政見記者會-舊城區活化，針對新竹舊城區、東門市場、火車站站前周邊的發展，林耕仁指出近年來這些地區越來越蕭條，對此，他提出舊城區活化三支箭，透過文化創意、青年地方創生，以及地方創生來改變舊城區，期待讓舊城區風華再現。

林耕仁表示，近年發現舊城區周邊商圈發展沒落，政府不應該放任這樣的問題，城市也不容許這種情況持續發生。這絕對不是進步的表現，而是倒退嚕。對此也提出舊城區活化三支箭，透過文化創意、青年地方創生，以及地方創生，以及東門市場改造計畫。

其中，東門市場一樓及地下室將規劃成為提供食品履歷的攤商，以及進駐包含在地與異國的多元美食攤位；二樓會規畫原創品牌、手作工作坊等文創產業 ；市場三樓打造友善創業環境，訂定相關輔導措施、提供免租或租金優惠、無息青創貸款、開設辦理青創專業課程，全方位支持青年創業。

林耕仁將以東門市場為核心，向外輻射2平方公里的範圍內導入導入公共藝術、文史導覽、創意市集、街頭藝人等元素 、規劃假日行人徒步區、觀光巴士、街區空間大解放等計畫，提供各類展演場所，如創意市集、街頭音樂會等，並且檢討交通問題，以「智慧停車系統」讓民眾輕鬆在手機App迅速了解附近的停車資訊。