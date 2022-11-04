蔡英文頻走桃園為哪樁？ 一場造勢讓藍營看到希望？

距離選戰剩不到一個月時間，總統蔡英文近日頻頻化身超級助選員，奔走桃園替綠營參選人鄭運鵬拉抬聲勢；而讓蔡英文如此緊張的原因，可能就是藍營近期在北區的一場造勢活動，雖然該區過去被視為綠營優勢區，但不論是到場人數或是整體氣勢，都讓藍營看到收復桃園的希望。

投票日進入倒數階段，觀察這次選戰勝負的關鍵指標桃園市，藍營從10月的兩場大型造勢活動中，看到將綠地翻藍天的希望；綠營除了鞏固基本盤，也希望在翻轉的人口結構中，開拓更多票源。

「中廣蓋洛普」近日公布的民調顯示，這局桃園爭霸戰，張善政以27.88%的支持度領先鄭運鵬的24.25%，另外兩候選人都不足5%的支持度。這份民調呈現的結果，與藍綠兩造目前評估相近。換言之，藍綠雙方差距不大，另兩人已被邊緣化，決定選舉勝負的，不再是過去「一錘定音」的基本盤，而是超過三成的未表態選民。

藍軍北區造勢 來的人比預期多

國民黨立委洪孟楷受訪時表示，不論是藍營內部，或其他機構的民調都顯示，張善政在桃園處於微幅領先的狀態，這顯示藍營已整合成功，議長、議員以及4位黨籍立委都在兩個月前歸隊，全力輔選張善政。

他判斷，近來綠營對張善政發動的攻勢，包括農委會研究案、擔任「致公黨」顧問等等，並沒有對中間選民造成太多影響，在投票剩不到30天的情況下，除非發生意料之外的突發狀況，不然可以預料張善政將維持這樣的領先優勢直到最後。

而讓藍營更具信心的關鍵，來自近日兩場大型造勢。洪孟楷指出，藍營在10月8日在南區以及10月22日的北區造勢，「來的人都比我們預期來得多且熱情」，尤其10月22日的北區造勢，當天雖然天公不作美下著小雨，但仍有超過2.5萬人到場。

為何這兩場造勢可視為指標？因為從傳統來看，南區向來是國民黨的優勢區域，北區以往則是「綠大於藍」，10月22日這場造勢活動的出席盛況，讓他們對選情的看法更加樂觀。

當中更具關鍵的，就是前一天的10月21日，總統蔡英文和市長鄭文燦才在北區辦了一場中小型活動，「就我們了解，出席人數並不踴躍」，雖然不在同一個場地，但兩相對比之下，「只要南區能領先、北區能打平，最終就會是一個好的正向結果」，洪孟楷說。

不過造勢活動的人數多寡，反應的只是自己陣營支持者的熱情程度，不代表選舉結果會呈現一致，這在2020年蔡英文與韓國瑜的選戰中，韓國瑜每場都爆滿，最後卻慘敗收場，就可說明兩者並無絕對關聯，但對選戰氣勢絕對有正面助益。

綠聚焦20萬新移民大軍 打政績牌爭取支持

藍營造勢場合人氣爆棚，綠營方面則不甘示弱。鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞觀察，張善政在10月的造勢活動，其實只有南區、北區各辦一場而已，就他了解，南區那場活動，是張善政跟議長邱奕勝合辦，「來的人是直接像是借殼上市」；而北區那場活動，從照片來看，椅子大約只有坐六成滿。暗指張善政這兩場造勢活動，不能說辦得多成功。

黃韋鈞強調，民進黨在陸戰上其實打得比藍營更積極，「我們光總統就來了15次」，且遍地開花，在楊梅、八德、大溪、桃園等等各區域都辦過活動，每個場次都爆場，「真要拿去比，我們不覺得有輸」。

至於現階段各機構發布的民調結果，他認為從趨勢來看，藍綠雙方都呈相對穩定的狀態，縱使較多家看好藍營，但有鄭文燦2014年民調大輸10％以上仍能勝選的先例，說明民調只能當作參考。

從時程上來看，距離投票日不到一個月，對於熱衷政治的選民來說，要投給誰大體上已經決定，因此接下來的重點，將聚焦於平常政治參與度相對較低的族群，特別是桃園的20萬新移民大軍。黃韋鈞指出，鄭文燦8年來在桃園的政績，這些新桃園人一定最有感，也一定最不希望政策出現改變，因此，比起藍綠對決，將選戰主軸設定為「政績牌」，對鄭運鵬的選情相對有利。

擔任張善政北區競總主委的藍委萬美玲也坦言，雖然一般人在分析桃園政治板塊時，時常以「南藍北綠」來看，但隨著人口結構的改變，「在桃園，我覺得慢慢基本盤都沒有了」。一來，桃園市從外縣市移入的人口多，二來人口結構年輕，這都讓市民的自主意識提高，「過去的基本盤，沒有這麼多了，」因此如何爭取更多非基本盤選票，絕對是接下來重點。

各方預判，藍綠這次在桃園這一局選戰的勝負差距不大，雙方咬的很緊，在鄭文燦執政8年中，約有20萬外來人口移居桃園，如果以保守的六成投票率估算，就有12萬張選票，「這12萬人足以撼動一場縣市首長的選舉，」黃韋鈞說。

鄭文燦「人和」沒話說 動員力讓藍壓力大

事實上，這場選戰宛如「洗一場三溫暖」，綠營一開始聲勢大好，外界普遍認為無太大懸念，但在林智堅論文抄襲、八德運動中心天花板倒塌等事件影響下，整體情勢已有所翻轉，目前外界普遍認為，民進黨在桃園能維持競爭力主因，和鄭文燦過去施政有關，整場選戰，儼然形成藍營與鄭文燦的競合。

擔任張善政北區競總主委的藍委萬美玲坦言，鄭文燦是現任市長，可轉移執政光環給鄭運鵬，且鄭文燦「人和」做得沒話說，過去藉著補助社團、撒幣的方式，跟地方建立親密的連結，透過這些行政資源，不斷去動員民間團體，「從組織上面來講，現在鄭文燦的動員力真的非常非常大」，讓藍營壓力很大，這也是為何這場選戰打到現在，雙方膠著的原因。

（本文出自2022.11.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）