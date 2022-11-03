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候選人突過世 中選會宣布：嘉義市長選舉改12月18日投票

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嘉義市長候選人驚傳猝逝 九合一選舉累計達6人離世

聯合新聞網／ 綜合報導
無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日驚傳猝逝，投票日恐將延後。然而不只黃紹聰，九合一選舉開跑以來已多達6位參選人離世。 圖擷自黃紹聰臉書
無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日驚傳猝逝，投票日恐將延後。然而不只黃紹聰，九合一選舉開跑以來已多達6位參選人離世。 圖擷自黃紹聰臉書

年底九合一選舉剩不到一個月，昨（2）日卻驚傳無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰猝逝，中央選舉委員會依「公職人員選舉罷免法」宣布暫停嘉義市第11屆市長選舉，並定期重行選舉，恐導致投票日延期。實際上，此例並非今年九合一選舉的參選人過世首例，迄今已多達6名參選人於投票日前離世。

九合一選舉將於11月26日舉行，此次選舉會投票選出直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表，以及村（里）長，一共11,023位地方公職人員。

不過九合一選舉開跑以來，已經傳出6起參選人離世消息，選區分別為新北市、台中市、雲林縣、南投市、屏東縣和嘉義市，參選職位則涵蓋里長、村長及市長。

1.新北市淡水區義山里里長葉水金

葉水金9月登記參選，力爭連任，卻在9月3日傍晚回家途中意外逝世，他因不明原因跌落水溝，被找到時已無生命體徵，經檢驗發現其酒測值超標。由於他是淡水區義山里的唯一參選人，故新北市選委會在9月8日宣布重新開放登記，於原定時間11日26進行投票。

2.台中市梧棲區大庄里長楊維萍

楊維萍在登記競選連任後，於9月20日晚間病逝，當時該里僅2人登記參選，故台中市選委會宣布，9月28日至30日重新開放登記。楊維萍的堂弟楊維智在9月30日正式登記參選，揚言要替堂哥完成未竟遺願，投票日仍為原定的11月26日。

3.雲林縣台西鄉海南村村長候選人丁宗平

丁宗平在10月19日因病過世，雲林縣選委會公告停止選舉，並在11月1日至3日重新開放登記，將如期於11月26日舉行投票。

4.南投市永豐里長石玉明

尋求連任的石玉明在選前離世，享年66歲，導致該里參選人僅剩回鍋參選的前里長王炳堯，南投市選委會宣布於10月17至19日重新開放登記，照常於11月26日舉行投票。

5.屏東縣高樹鄉大埔村長參選人劉冬碧

現年68歲劉冬碧10月7日報名登記，但在登記參選的資格審查尚未出爐前就不幸離世，由於登記流程尚未完成，故選務不受影響。

6.嘉義市長候選人黃紹聰

高齡72歲的黃紹聰2日倒臥家裡廁所猝死，中選會當天公告暫停選舉，今日下午審議決定重行選舉的期程，宣布嘉義市長選舉將單獨舉行，並訂於12月18日投票。

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