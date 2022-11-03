蔡其昌批她市政打擦邊球同框候選人 盧秀燕：並非如此

國民黨台南市長候選人謝龍介，今早以市議員身分考察台中南屯捷運站，台中市長盧秀燕也出席陪同，兩人同框，外界質疑有「市政行程包裝選舉」之嫌；民進黨市長候選人蔡其昌表示，「盧秀燕就是不夠光明正大，整天打擦邊球」，要輔選沒有意見，那就趕快請假。盧秀燕駁斥「並非如此」，不論是中央、地方官員或民代來考察，都樂於交流。

民眾黨新竹市長候選人高虹安、國民黨台北市長候選人蔣萬安，10月以立委身分到台中市政考察，與選情被譽為「最強母雞」的盧秀燕同框；今早，國民黨台南市長候選人謝龍介也以市議員身分，到台中考察南屯捷運站，由盧秀燕陪同。這三場行程也遭外界質疑，是否有「市政行程選舉」疑慮。

「盧市長就是不夠光明正大，整天打擦邊球。」蔡其昌今早在競總舉行《敗壞民主 拒絕再盧》 記者會，會後媒體聯訪時指出，盧秀燕要輔選沒意見，趕快請假就好。

他說，但市民朋友抱怨的是，你都不跟台中市民拜託，卻很認真的，去跟其他縣市首長輔選，「拜託自己市民沒空，有空去拜託外縣市市民」，不用向台中市民說明未來四年願景是什麼，外縣市四處跑，「這麼看不起台中市民？」

蔡其昌更提出質疑，盧秀燕現在所有動作，是否只是為了鋪陳明年1月開始的總統夢？台中市民不會接受，一個市長剛當選，就立刻投入總統選舉，全台也不會接受。

蔡其昌說，若盧秀燕真的要做總統夢，他只有祝福，有夢最美，但不能這樣阻礙台中市政推動，就不要選市長。市民朋友都在等這些答案，只會謝謝，議題也沒有好好表態、回應。

蔡其昌說，盧市長有總統夢，祝福她好好作夢，他有熱誠熱心要改變城市，為這個城市服務，票投蔡其昌，祝福盧市長的總統夢。

盧秀燕表示，「並非如此」，她舉例，先前交通部長王國材到台中考察，也是她出席接待，不論是中央、地方官員或民代來考察，只要時間許可，我們都樂於交流。

盧秀燕競選總部表示，尊重各界的表態或說法，盧秀燕持續秉持「選舉沒撇步，親自來拜託」的態度，把握每個與鄉親面對面的機會，努力爭取市民好朋友的支持，盡一切爭取市民信賴，持續守護台中。至於外界對盧秀燕未來的揣測，盧秀燕競總說，現在是2022台中市長選舉，呼籲大家都要把握當前，努力爭取選民支持。