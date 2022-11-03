林義豐最新一波傳單「消失的25億在哪？」市府強硬回擊

無黨籍的台南市長候選人林義豐猛打市府自強新村都市更新案，最近再發出一份傳單文宣，直批市府在全案中只取得160戶的社會住宅，建商卻拿到573戶，質疑圖利建商，傳單共發放20多萬份，殺傷力不少；市府都發局則回應指林發布的是錯誤訊息，抹殺都更團隊的努力。

林義豐之前舉辦記者會說明他對自強新村都更案的質疑，並邀現任市長黃偉哲辯論，但黃偉哲的團隊並未理會，而是由市府都市發展局以新聞稿回應。

投票在即，林最近再發出一波強力文宣，以夾報及散發的方式宣傳，內容不同於過去資料內容豐富，而是以簡潔有力的數字顯示對全案的疑問。

傳單中以「消失的25億在哪？」為主題，指出自強新村案全案總價高達34億元，市府將土地無償提供給建商興建住宅，並回饋部分給市府做為社會住宅，但回饋的比率太低，只有9億元，外行人可能看不出來，但他長期從事建築業，對於成本計算一清二楚，合理懷疑市府圖利建商。

文宣中指出，自強新村的土地總面積為3416坪，之後回饋給市府的社宅只分配到463坪，而社宅的總建坪為3228坪、160戶，建商拿到的建坪卻高達2萬51坪、573戶，完全不合比例。

對此，都發局表示，自強新村的土地100%國有，市府完全沒有土地，而更新作業由實施者進場興建並先墊支都更成本費用，於興建完成後，實施者分回所支出成本同等價值之房地，國有地主則由權利變換分回房地，有效活化閒置國有土地，共創市民、國有地主及實施者之多贏，顯見林義豐不懂都市更新之重要精神，其所稱25億及34億元等錯誤資訊實屬誤導。

都發局並表示，黃偉哲市長任內除率先推動囤房稅外，亦逐步動工2155戶台南社宅，目前興建及規劃設計中總數已達7445戶，市府仍將大力推動相關住宅政策，穩健落實「希望家園」施政理念。