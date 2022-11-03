快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林義豐最新一波傳單「消失的25億在哪？」市府強硬回擊

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長林義豐推新一波的傳單文宣，主打自強新村都更案。圖／林義豐團隊提供
台南市長林義豐推新一波的傳單文宣，主打自強新村都更案。圖／林義豐團隊提供

無黨籍的台南市長候選人林義豐猛打市府自強新村都市更新案，最近再發出一份傳單文宣，直批市府在全案中只取得160戶的社會住宅，建商卻拿到573戶，質疑圖利建商，傳單共發放20多萬份，殺傷力不少；市府都發局則回應指林發布的是錯誤訊息，抹殺都更團隊的努力。

林義豐之前舉辦記者會說明他對自強新村都更案的質疑，並邀現任市長黃偉哲辯論，但黃偉哲的團隊並未理會，而是由市府都市發展局以新聞稿回應。

投票在即，林最近再發出一波強力文宣，以夾報及散發的方式宣傳，內容不同於過去資料內容豐富，而是以簡潔有力的數字顯示對全案的疑問。

傳單中以「消失的25億在哪？」為主題，指出自強新村案全案總價高達34億元，市府將土地無償提供給建商興建住宅，並回饋部分給市府做為社會住宅，但回饋的比率太低，只有9億元，外行人可能看不出來，但他長期從事建築業，對於成本計算一清二楚，合理懷疑市府圖利建商。

文宣中指出，自強新村的土地總面積為3416坪，之後回饋給市府的社宅只分配到463坪，而社宅的總建坪為3228坪、160戶，建商拿到的建坪卻高達2萬51坪、573戶，完全不合比例。

對此，都發局表示，自強新村的土地100%國有，市府完全沒有土地，而更新作業由實施者進場興建並先墊支都更成本費用，於興建完成後，實施者分回所支出成本同等價值之房地，國有地主則由權利變換分回房地，有效活化閒置國有土地，共創市民、國有地主及實施者之多贏，顯見林義豐不懂都市更新之重要精神，其所稱25億及34億元等錯誤資訊實屬誤導。

都發局並表示，黃偉哲市長任內除率先推動囤房稅外，亦逐步動工2155戶台南社宅，目前興建及規劃設計中總數已達7445戶，市府仍將大力推動相關住宅政策，穩健落實「希望家園」施政理念。

2022大選 台南市長 林義豐 黃偉哲

延伸閱讀

7條活動斷層在台南 黃偉哲指示擬震災因應對策

黃偉哲今與鄭運鵬直播品嘗美食 說明藝文綠洲計畫

黃偉哲無法參加造勢惹議 郭信良：台灣要團結 不是內鬥

林義豐選前再辦兩場電音趴 選委會：賄選認定要看對價

相關新聞

大巨蛋案反改革？ 陳陣營左右開弓 黃蔣反擊

民進黨北市長候選人陳時中競選團隊昨天左批無黨籍候選人黃珊珊過去3年任副市長不處理大巨蛋，右打國民黨候選人蔣萬安就是「假萬...

中市長挺綠、市議員支持藍 蔡其昌：王朝坤是無黨籍

台中現任市議員王朝坤因參選資格不符，今年無法爭取連任，今早與國民黨籍市議員候選人邱愛珊開記者會，表態邱是他的接班人，「唯...

台積1奈米落腳桃園？張善政：選舉造勢 反幫助台積對手

國民黨桃園市長候選人張善政今天中午在臉書撰文說明、分析，對於台積電1奈米在桃園設廠的看法，並呼籲政府要保護台積電，不要消...

網路民調鍾東錦領先徐定禎12個百分點 徐：尊重並參考

針對今天由皮爾森數據公司調查的網路民調結果，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦37.75%，大幅領先民進黨徐定禎25.84%有1...

YouBike進駐台南 謝龍介：黃偉哲跟隨我主張 樂觀其成

台南市公共自行車為六都唯一非YouBike系統，今天市長黃偉哲開箱新品，指明年T-Bike將全面更換為YouBike，並...

嘉義市長選舉日期待中選會選定 黃敏惠、李俊俋各有見解

嘉義市長6人選局，昨天無黨候選人黃紹聰過世，中選會公告暫停選舉，今下午審議決定重行選舉的期程，是否能趕在26日投票成為焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。