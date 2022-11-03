高虹安遭指疑涉詐領助理費 調查局立案調查「儘速釐清是否違法」
台灣民眾黨新竹市長參選人、立法委員高虹安遭質疑疑涉詐領立法院助理費，法務部調查局今天說，因受理檢舉有立案，交由北部地區機動工作站調查，會儘速釐清是否有不法情事。
高虹安2日發布聲明稿表示，已整理大量證據證明前助理任職期間，確實執行許多立委助理工作，無論立法院辦公室事務、地方上民眾服務等，在職期間確實恪盡助理該做的職責，許多人證、物證可證明。
她說，見過前助理實際執行助理工作人證很多，都是不容造假的鐵證，合法、合規領取該有的薪酬，所有證據都能清楚顯示絕無詐領助理費或掛名人頭助理。
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