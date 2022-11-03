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總統蔡英文要終結黑金？柯文哲：查林秉樞就把新潮流換掉了
民進黨主席蔡英文昨舉行記者會宣示要「終結黑金、贏回正義」。台北市長柯文哲上午參加北市動產質借處70周年行銷活動後受訪，柯反問，林秉樞查的金流，他們有去查嗎？
柯文哲指出，蔡英文讓人最失望的就是做為總統，有些只要她堅持可以改變的，隨便講個案例，林秉樞就可以，從那案子就知道，這國家已經無法無天了，一個林秉樞，查他金流什麼都知道了，他們有去查嗎，若用同樣力氣查高虹安 ，一個林秉樞就把新潮流換掉了。
至於內政部長徐國勇跟綠營高層餐敘，無黨籍台北市長候選人黃珊珊認為是綠營惡鬥延伸的爆料？柯文哲說，如果純粹只有吃飯，他也覺得不用太過度去想，一定要調查清楚，如果只有純粹吃飯，哪有什麼問題？但是這吃飯錢誰付的？這後面有證據才可以講話。
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