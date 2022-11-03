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綠主攻反黑金 藍營回嗆：蔡揮不去黨內黑影

聯合報／ 記者劉宛琳林銘翰／台北報導
民進黨昨舉行「終結黑金，贏回正義」記者會。圖／取自民進黨直播
民進黨昨舉行「終結黑金，贏回正義」記者會。圖／取自民進黨直播

民進黨主席蔡英文昨天領軍舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，點名國民黨提名的南投縣長候選人許淑華、宜蘭縣長候選人林姿妙，以及曾為國民黨籍的苗栗縣長候選人鍾東錦。國民黨反嗆，這次提名縣市首長皆堅守排黑條款，蔡英文指控別人之前，應該好好反省自己。

時代力量黨主席陳椒華也批評，民進黨基隆市長候選人蔡適應、宜蘭縣長候選人江聰淵都是不適格的候選人，民進黨支持黑金復辟、公然挑戰法務部前部長陳定南的清廉價值，這是執政黨的失格。

國民黨高層表示，民進黨若在選戰最後階段主打「反黑金」，恐怕只是七傷拳而已；蔡英文自己無法切割民進黨中常委黃承國，加上江聰淵、蔡適應被爆出跟黑道過從甚密，內政部長徐國勇從之前警界爭議到這次聚餐事件「黑影幢幢」，都是民進黨揮之不去的陰影。

黨務高層說，國民黨這次提名縣市首長堅守排黑條款，人選跟「黑」這個字搆不上邊，民進黨出此招明顯急了、「老招」。藍營按部就班，從十一月開始區域聯防，北北基桃、中彰投、南高屏，將打出區域治理，共同提出政策，為民眾拚好日子的主軸，絲毫不受影響。

2022大選 民進黨

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