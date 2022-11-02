柯志恩今晚楠梓廟口開講 韓團隊暗批陳其邁是假醫生

國民黨高雄市長候選人柯志恩廟口開講一場熱過一場，今晚第12場在楠梓福德廟廟埕開講，現場攤商愈來愈多，今晚還出現香腸攤。高市府前新聞局長王淺秋認為，韓國瑜是被仇恨打敗，並批陳其邁「沒有執照就不是醫師」，沒必要用騙的。

柯志恩廟口金能講原本只辦11場，但在支持者敲碗下加碼辦三場，明天（11月3日）苓雅意誠堂關帝廟，以及11月8日小港區鳳儀宮。今晚活動邀請歌手朱海君演唱，紀念小物、西點及香腸攤嗅到商機來擺攤。李姓老闆說，今晚生意不錯，開賣一小時多賣出50根香腸 ，生意還不錯，明晚還想跟著柯志恩擺攤，希望下班後來得及趕場。

議員候選人白喬茵、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟及陳麗珍等五位提名女將輪番演說爭取支持。李眉蓁說，2年前她參加市長補選是越級打怪，現在大怪物已經變成大魔王，柯志恩選舉非常艱困，需要大家支持。

「好想你們、你們都好嗎 ？」王淺秋一上台開心現場群眾問好，隨後提及「假醫生」議題。王淺秋說，論文不能騙、醫生執照也不能騙，實習醫生就是實習醫生，沒有一天執業，沒有醫師執照就不是醫師。

王淺秋稱讚柯志恩是個俠女、正直的人、勇敢的人，提及前老闆韓國瑜說，韓團隊是被仇恨打敗了，有網友看她要來助選留言說「不能原諒韓國瑜，因為他離開高雄選總統」，但她一路跟著韓國瑜出國，目睹僑胞流淚，希望韓背負起中華民國責任，韓最後勇敢接受挑戰，可惜最後還是被仇恨打敗、被抗中保台打敗。

王淺秋爆料說，柯志恩決定參選前找媒體聚餐，當時柯詢問大家意見，只有她與另一人贊成，其他人都反對。對此，柯志恩說，她要告訴所有人，絕對不後悔走這段（參選）；現場滿滿人潮更讓她覺得不虛此行，會繼續走下去。