柯志恩今晚楠梓廟口開講 韓團隊暗批陳其邁是假醫生

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩感性說，她不後悔選高雄市長，現場滿滿人潮更讓她覺得不虛此行，會繼續走下去。 記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩感性說，她不後悔選高雄市長，現場滿滿人潮更讓她覺得不虛此行，會繼續走下去。 記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩廟口開講一場熱過一場，今晚第12場在楠梓福德廟廟埕開講，現場攤商愈來愈多，今晚還出現香腸攤。高市府前新聞局長王淺秋認為，韓國瑜是被仇恨打敗，並批陳其邁「沒有執照就不是醫師」，沒必要用騙的。

柯志恩廟口金能講原本只辦11場，但在支持者敲碗下加碼辦三場，明天（11月3日）苓雅意誠堂關帝廟，以及11月8日小港區鳳儀宮。今晚活動邀請歌手朱海君演唱，紀念小物、西點及香腸攤嗅到商機來擺攤。李姓老闆說，今晚生意不錯，開賣一小時多賣出50根香腸 ，生意還不錯，明晚還想跟著柯志恩擺攤，希望下班後來得及趕場。

議員候選人白喬茵、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟及陳麗珍等五位提名女將輪番演說爭取支持。李眉蓁說，2年前她參加市長補選是越級打怪，現在大怪物已經變成大魔王，柯志恩選舉非常艱困，需要大家支持。

「好想你們、你們都好嗎 ？」王淺秋一上台開心現場群眾問好，隨後提及「假醫生」議題。王淺秋說，論文不能騙、醫生執照也不能騙，實習醫生就是實習醫生，沒有一天執業，沒有醫師執照就不是醫師。

王淺秋稱讚柯志恩是個俠女、正直的人、勇敢的人，提及前老闆韓國瑜說，韓團隊是被仇恨打敗了，有網友看她要來助選留言說「不能原諒韓國瑜，因為他離開高雄選總統」，但她一路跟著韓國瑜出國，目睹僑胞流淚，希望韓背負起中華民國責任，韓最後勇敢接受挑戰，可惜最後還是被仇恨打敗、被抗中保台打敗。

王淺秋爆料說，柯志恩決定參選前找媒體聚餐，當時柯詢問大家意見，只有她與另一人贊成，其他人都反對。對此，柯志恩說，她要告訴所有人，絕對不後悔走這段（參選）；現場滿滿人潮更讓她覺得不虛此行，會繼續走下去。

柯志恩提及左楠人口增加及汙染問題，她表示，之前後勁溪發生油汙染，市長震怒罰300多萬有效嗎？她一定會用最嚴格方法及科技執法來防治。針對陳其邁暗酸提韓國瑜任內沒有蓋國民運動中心一事，柯志恩也替韓國瑜抱不平說，韓國瑜的任期只有一年半，卻要承擔過去20年的怠惰合理嗎？豈不是在罵以前的市長陳菊與謝長廷。

韓市府時期的新聞局長王淺秋回高雄助講，批評陳其邁的醫師執照爭議。記者徐白櫻／攝影
韓市府時期的新聞局長王淺秋回高雄助講，批評陳其邁的醫師執照爭議。記者徐白櫻／攝影
今晚柯志恩在楠梓福德廟廟埕開講，香腸攤老闆荷包賺飽飽。記者徐白櫻／攝影
今晚柯志恩在楠梓福德廟廟埕開講，香腸攤老闆荷包賺飽飽。記者徐白櫻／攝影
柯志恩帶領左楠區五位女將深深一鞠躬，希望六人可以一起「全壘打」。記者徐白櫻／攝影
柯志恩帶領左楠區五位女將深深一鞠躬，希望六人可以一起「全壘打」。記者徐白櫻／攝影
今晚柯志恩在楠梓福德廟廟埕開講，現場聚集滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
今晚柯志恩在楠梓福德廟廟埕開講，現場聚集滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
歌手朱海君走下舞台與觀眾互動，大受歡迎。記者徐白櫻／攝影
歌手朱海君走下舞台與觀眾互動，大受歡迎。記者徐白櫻／攝影
柯志恩帶領左楠區五位女將深深一鞠躬，希望六人可以一起「全壘打」。記者徐白櫻／攝影
柯志恩帶領左楠區五位女將深深一鞠躬，希望六人可以一起「全壘打」。記者徐白櫻／攝影

2022大選 高雄市長 柯志恩 陳其邁

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