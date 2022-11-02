縣市長選情激戰 蔡英文點名這些縣市一定要贏

九合一選舉進入倒數階段，根據轉述，身兼民進黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中常會表示，心願是一定要贏，並逐一點名台北、苗栗、嘉義、台中、台南等縣市要贏，蔡總統特別提到，近日參與台北廟口開講反應都不錯，基層選民很熱情，顯示民進黨台北市長候選人陳時中有號召力。

與會人士轉述，民進黨秘書長林錫耀在中常會中表示，選舉熱度急速加溫，現在民進黨要轉守為攻，以國民黨桃園市長候選人張善政為例，要持續加強攻防外，正面訴求像是18歲公民權也要持續努力。

民進黨中常會前，蔡總統率領宜蘭縣、南投縣、苗栗縣長候選人江聰淵、蔡培慧與徐定禎召開「終結黑金、贏回正義」 記者會，並簽署「拒絕黑金宣言」。

據轉述，林錫耀稱這三縣市都是黑金代表，要用選票終結黑金，苗栗應該贏了，但要留意可能會出現買票；南投也會贏，宜蘭待衝刺。

民進黨下周中常會將邀請基隆、桃園、新竹首長，前新竹市長林智堅預料也會出席，要強化交棒連結。另外，原訂本周六造勢活動，考量天候因素移到下周，目前整體民調往好的跡象進行。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，民眾黨新竹市長候選人高虹安後面還有非常多資料，連國民黨候選人林耕仁都變臉，高虹安爭議牽扯到很多法律問題，結論是新竹市長選舉民進黨一定會贏，台北、桃園、新竹也一定會贏。