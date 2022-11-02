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民進黨記者會點名黑金 鍾東錦陣營：侮辱全國人民智商

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨「終結黑金、贏回正義」記者會點名苗栗縣長候選人鍾東錦，鍾競選總部執行長徐廷琮認為讓人笑掉大牙。圖／鍾東錦競選總部提供
民進黨「終結黑金、贏回正義」記者會點名苗栗縣長候選人鍾東錦，鍾競選總部執行長徐廷琮認為讓人笑掉大牙。圖／鍾東錦競選總部提供

民進黨今天下午開「終結黑金、贏回正義」記者會，苗栗縣長候選人鍾東錦遭點名，鍾競選總部指出，讓人笑掉大牙，連前立委黃國昌都看不下去，並且明白指出，民進黨自己就是最大的黑金集團，還說要終結黑金，簡直是侮辱全國人民的智商。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，蔡英文總統是中華民國的總統，不是民進黨的總統，理應努力做好兩岸和平、國際經貿交流、外交合作發展等工作，不應該用國家機器介入基層選舉，更不能配合特地候選人攻擊、謾罵、抹黑對手、撕裂族群，如此只會增加彼此的對立，讓台灣人民陷入焦慮不安，甚至戰爭危機的恐懼之中，絕對非全國人民之福。

2022大選 苗栗縣選舉 鍾東錦

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