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民進黨、時代打鍾東錦 鍾東錦嗆如有不法、歡迎調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應，表示「如有不法，歡迎調查」。圖／鍾東錦競選總部提供
苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應，表示「如有不法，歡迎調查」。圖／鍾東錦競選總部提供

民進黨、時代力量陣營今天在立法院召開記者會，指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦涉不法，鍾東錦陣營則回應「如有不法，歡迎調查」，反控民進黨的不倫立委羅致政直接下指導棋要求司法介入，呼籲司法檢調硬起來，不要成為民進黨選舉操作的工具。

鍾東錦強調，所有提出相關的財產資料，如實申報、完全合法，對手一再以抹黑、誣陷的選舉技倆，鄉親已經非常反感，自己更無所畏懼，同時請司法檢調秉持獨立運作之精神，全國選民都在看，千萬不要淪為特定政黨、陣營甚至立委的打手。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，羅致政發生不倫戀，是否利用權勢威逼女子？是否目前仍在進行中？羅完全不說清楚，反而頻頻開記者會抹黑鍾東錦，身為一名立委，竟公然說出「後續我們司法的行動、還有行政責任的追查，我們都有後續動作」，活生生、血淋淋的把國家機器、司法單位當成選戰操作的工具，更不把獨立超然的檢調機關當成一回事。

徐廷琮表示，透過羅致政的言論，坐實了日前熱心民眾的檢舉內容，民進黨將動用國家機器甚至司法手段，進一步栽贓嫁禍給鍾東錦，而他們透過的手段，就是律師團曾經提出的「一哄、二騙、三假、四亂」等10大奧步。

一哄就是一再用抗中保台、塑造亡國感恐嚇國人；二騙利用騙術，包括抹黑文宣、不實廣告等欺騙民眾；三假則是使用假民調，編造有利於綠營候選人的數字，或是製造假事件，謊稱發現走路工、找到疑似賄選案件；四亂就是發動網軍、側翼帶風向，動用行政資源、控制媒體操弄抹黑議題等，企圖擾亂選民投票意向。

徐廷琮指出，至於宋國鼎的記者會，彰顯宋對地方完全陌生，不但提出的問題都是建立在假設的基礎上，對於南庄鄉更完全不了解，鍾東錦依法以農地扺押貸款，按時繳交利息及分期清償，增加地方農會收入，有何不可？

況且設定金額並非實際貸款金額，歷年來如有違法早就被主管機關糾正，宋國鼎為了選舉，老是用「假如有犯罪」的前提，來看待鍾東錦，是否也都是用同一標準來看待他的委託當事人？如此作法和國際公認的無罪推定原則，完全背道而馳，叫人如何相信宋的專業性。

2022大選 鍾東錦 苗栗縣選舉

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