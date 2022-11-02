黃國昌公布全國議員候選人具前科比例 國民黨14.4%居冠

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌今天公布，今年的地方選舉共有1677名縣市議員候選人，其中有195人具有犯罪前科，比例高達11.6%，當中比例最高的縣市分別為雲林縣、苗栗縣、金門縣及高雄市，政黨排序則為國民黨、民進黨、台灣民眾黨及時代力量。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會上午舉行「讓陽光照入地方議會：2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站資訊更新」記者會，與會者包括黃國昌、政治評論員周偉航、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發起人張晋源及世新大學行政管理學系副教授陳俊明等人。

黃國昌說明，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在今年夏天公布「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊」，然而當時因為登記作業尚未結束，因此先以「現任議員」具犯罪前科作為公布範圍。

黃國昌指出，今年的地方選舉有1677名縣市議員候選人，具有犯罪前科者合計有195人，當中包含起訴、判刑定讞者及遭提報治平對象等，比例高達11.6%，如果以分布的縣市來看，比例最高的是雲林縣的24.6%，其次是苗栗縣的20.8%、金門縣的18.8%及高雄市的18%。

黃國昌表示，如果以政黨提名當作考察的依據，比例最高的是國民黨的14.4%，第二至四名則分別為民進黨的9.5%、台灣民眾黨的4.7%及時代力量的2.2%，至於無黨籍候選人也有12.9%。

黃國昌認為，他希望可以透過這些資訊的揭露，提供每位公民投票參考時的依據，至於這些客觀的犯罪事實背後，選民要如何加以評價，相信在台灣這個民主社會，都是交由每一位公民智慧的選擇與判斷。

周偉航則說，有些人會質疑難道更生人沒有選舉的資格，其實犯罪的型式非常多樣，在各種司法案件的審判，其中的確存在一些瑕疵，但是重點是經歷過這樣明確的事件，當事人是否具有悔意，或者已經有贖罪的行為。

張晋源則說，今年的議員候選人犯罪前科比例竟然高達11％，不禁讓人害怕背後代表的意義，整個社會已經對黑金的貪腐覺得無能為力，越來越多人認為黑金政治是理所當然，甚至開始加入同流合污的行列。