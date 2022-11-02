影／捷運藍線中央卡盧？ 盧秀燕往正面想：願再修正

中央、地方捷運戰？台中捷運藍線綜合規畫報告去年3月送審，交通部昨首度召開大會，邀請外部專家共同審查。審查會決議，請中市府就經費分攤、機廠選址等議題補充資料再送審。外界解讀為「中央卡盧」？盧秀燕今早出席活動回應，往正面想，願意再次修正，希望中央早日核定，讓捷運藍線早日開工。

昨交通部首度召開大會，會中市府說明，藍線經費會提高327.5億元，主要是取得台灣大道道路用地，得增加90.93億元，以及工程經費物價調整，再增加170億元等。審查會決議，請市府就經費分攤、機廠選址等議題補充資料再送審。

爭取連任的台中市長盧秀燕今早出席「十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」，媒體提問，捷運藍線綜合規劃被退回(應為補充資料再送審)，認為中央卡盧嗎？