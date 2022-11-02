沈慧虹民調1個月暴增8％！工程師坦言很可怕 打倒綠營剩這1招

中廣與蓋洛普公司日前公布新竹市長最新民調，民眾黨候選人高虹安與民進黨候選人沈慧虹皆是25.96%，國民黨候選人林耕仁14.04%位居第三。對此，臉書粉專「工程師看政治」發文直呼很可怕，也呼籲林耕仁和朱立倫不該死撐硬打下去，應該參考當年民進黨禮讓柯文哲的狀況，用別的方法為國家做貢獻。

臉書粉專「工程師看政治」昨（1）日發文，根據中廣與蓋洛普公司的民調，沈慧虹從9月份的18%，爬到現在的26%，8個百分點的成長是很大的數字，但她也沒有做什麼特別的事，這樣的變化可能是選民歸隊。

粉專直言「覺得這樣的結果很可怕！」近兩個月以來，民進黨陣營自立法院黨團總召柯建銘以下，鋪天蓋地抹黑攻擊，說高虹安論文抄襲、沒有報備讀博班、未經同意兼職、圖利私人公司等等，無窮無盡鬼扯，沒有一句實話。

粉專認為反觀高虹安這邊，一句謊言都沒有，要證據有證據，要email有email，指導教授、前資策會執行長都幫忙說話，但謊言一個接一個壓過來，光澄清就讓人疲於奔命，而且高虹安除了對付抹黑，還要兼顧立委職務，可說是孤軍奮戰又蠟燭多頭燒。

粉專接著質疑「民調14%的林耕仁還要再選下去嗎？」林耕仁已經沒有勝利可能，但他這時候還在放話，幫民進黨攻擊高虹安，這樣做誰會得到好處？是他自己、沈慧虹、還是新竹？粉專期盼國民黨有民進黨那樣靈活的選戰思維，必要時支持對手並以大局為重，就像當年民進黨禮讓柯文哲一樣，沒有好處的仗，不該死撐硬打下去。

在貼文的最後，粉專寫道「但凡對時局有點了解，都知道民進黨是國家最大毒瘤，新竹這局，國民黨除了勝選，還有別的方法可以為國家做點貢獻，就看林耕仁和朱立倫有沒有這個腦袋與格局了」。