蔡英文說要做陳時中局長 蔣萬安：病急下猛藥 總統辛苦

民進黨主席蔡英文昨天幫黨籍台北市長候選人陳時中站台，讚陳時中有擔當、領導力及抗壓性，還說「我如果不做總統，就去做你的青年局長或國際局長」。國民黨台北市長候選人蔣萬安上午受訪諷刺說，「病急下猛藥，蔡總統辛苦了」。

TVBS昨天公布最新民調，蔣萬安維持第一，贏陳時中10％，無黨籍的黃珊珊則在本命區內湖區大跌。蔣萬安表示，對他來說最重要的就是把握剩下20幾天，持續端出牛肉。台中市長盧秀燕日前為他站台說，現在選票還在選民手上，如何能夠堅持到最後一刻持續爭取市民認同，將支持度轉為投票，這才是最著要的

而陳時中公布競選影片，宣示推動堤頂交流道往基隆匝道動線改善計畫，解決內湖交通問題。蔣萬安表示，內湖交通的解決一定是要多管齊下，建設和管理並重，任何硬體建設絕對要考量到工程管理的可行性和整體交通的評估，絕對不是平面交通不塞，但塞在交通公路上，這樣還是無法解決內湖塞車的問題。

針對國民黨基隆市長候選人謝國樑被民進黨立委林楚茵指與蔣萬安在基隆拜票擋住救護車通道，林上午再發文說，遇到救護車就讓開是小朋友都懂的道理，還要花時間教蔣萬安，自己拍到證據還說是造謠抹黑，把大家當白痴。

蔣萬安澄清，昨天從影片當中看得非常清楚，謝國樑第一時間就讓團隊移開主幹道，確認救護車沒有要移動就立即到騎樓，他們離開主幹道直到救護車離開，在整個過程完全配合救護車相關指令，沒有影響到救護工作。

蔣萬安強調，面對質疑就說清楚還完真相，絕對不會像陳時中一樣面對疫苗採購的質疑，就把合約封存30年，鎖進黑箱，也絕對不會把自己的車當成救護車連闖三個紅燈