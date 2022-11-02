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分析台北市長最新民調 沈富雄預言選戰最後結局：這個人活了

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長選戰「三腳督」，左起國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊、民進黨陳時中。 圖／聯合報系資料照片
台北市長選戰「三腳督」，左起國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊、民進黨陳時中。 圖／聯合報系資料照片

九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人都在最後衝刺，其中台北市長選情更是外界關注焦點。《TVBS民調中心》昨（1）日公布最新民調，國民黨候選人蔣萬安以37%支持度領先，民進黨候選人陳時中為27%，無黨籍候選人黃珊珊為21%。對此，前民進黨立委沈富雄直言「只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安就活了！」

沈富雄昨日在政論節目《少康戰情室》中提到，這次是《TVBS》的第8次民調，從今年1月至今，其實民調主軸都沒有什麼改變，「但是今天的結果有一點稍微不一樣」。他提到蔣萬安的支持度下降3%，陳時中則上升了5%，「所以蔣萬安會有點焦慮，陳時中會有點安慰，但是他曉得這個不足以讓他當選，而黃珊珊會有相當程度的失望」。

為什麼沒有改變？沈富雄解釋「第二名跟第三名加起來就是50%，這次48%其實沒變」。此外，他不斷強調「只要黃珊珊拿到20%，蔣萬安就活了，所以你看多弔詭，這個就是這次台北市長選舉的特徵，黃珊珊跟陳時中兩個人的票源是overlapping（重疊的）」。

沈富雄提到陳時中在一些比較偏綠的地方有所斬獲，而蔣萬安則有一點倒退，但是這個倒退程度是沒有關係的。沈富雄坦言「如果要讓陳時中趕上的話，黃珊珊的支持度要掉到11%以下，那是不可能的事情」。

2022大選 黃珊珊 陳時中 蔣萬安 沈富雄 民調 選情評論

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