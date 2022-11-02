台北市長最新民調有驚人變化 郭正亮曝內幕：1現象正在發生了

年底九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人都在做最後衝刺，其中台北市長的選情更是外界關注焦點。《TVBS民調中心》昨（1）日公布最新民調，國民黨候選人蔣萬安以37%支持度領先，民進黨候選人陳時中為27%，無黨籍候選人黃珊珊為21%。對此，前立委郭正亮在網路直播節目中直言「有一個現象正在發生！」

郭正亮昨日在網路直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》時指出，根據《TVBS》的最新民調，可以發現民進黨的政黨回流狀況非常明顯，民進黨認同者支持陳時中的比例，從10月2日的68%提升至83%，整體增加15個百分點，可以解釋為綠營認同者票源開始凝聚。

郭正亮表示降幅最大的就是黃珊珊，「因為她的泛綠支持者跑掉了，開始凝聚到陳時中那邊去，這也是最明顯的一點」。不過，他也提到「黃珊珊20歲到29歲的民眾支持度高達43%，重點在於這裡能否『實質變成投票率』才是關鍵」。

郭正亮透露「有一個現象正在發生！」他坦言民進黨和國民黨在台北市的市議員盤還是蠻強的，當地方的市議員開始表態，就會直接反映到所屬市長那邊去，再加上兩個政黨的基本盤都比黃珊珊還要大，所以當地方市議員在做最後衝刺時，自然而然就會連動投票。此外，郭正亮提到現在進入選舉的倒數兩週，兩個政黨都會砸電視廣告，但黃珊珊沒有本錢像他們那樣砸錢。