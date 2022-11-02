快訊

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

閃爆！甜蜜升格醫師娘 鄭家純新婚夫妻照片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市長最新民調有驚人變化 郭正亮曝內幕：1現象正在發生了

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長選戰「三腳督」，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊。 圖／聯合報系資料照片
台北市長選戰「三腳督」，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊。 圖／聯合報系資料照片

年底九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人都在做最後衝刺，其中台北市長的選情更是外界關注焦點。《TVBS民調中心》昨（1）日公布最新民調，國民黨候選人蔣萬安以37%支持度領先，民進黨候選人陳時中為27%，無黨籍候選人黃珊珊為21%。對此，前立委郭正亮在網路直播節目中直言「有一個現象正在發生！」

郭正亮昨日在網路直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》時指出，根據《TVBS》的最新民調，可以發現民進黨的政黨回流狀況非常明顯，民進黨認同者支持陳時中的比例，從10月2日的68%提升至83%，整體增加15個百分點，可以解釋為綠營認同者票源開始凝聚。

郭正亮表示降幅最大的就是黃珊珊，「因為她的泛綠支持者跑掉了，開始凝聚到陳時中那邊去，這也是最明顯的一點」。不過，他也提到「黃珊珊20歲到29歲的民眾支持度高達43%，重點在於這裡能否『實質變成投票率』才是關鍵」。

郭正亮透露「有一個現象正在發生！」他坦言民進黨和國民黨在台北市的市議員盤還是蠻強的，當地方的市議員開始表態，就會直接反映到所屬市長那邊去，再加上兩個政黨的基本盤都比黃珊珊還要大，所以當地方市議員在做最後衝刺時，自然而然就會連動投票。此外，郭正亮提到現在進入選舉的倒數兩週，兩個政黨都會砸電視廣告，但黃珊珊沒有本錢像他們那樣砸錢。

2022大選 黃珊珊 陳時中 蔣萬安 選情評論

延伸閱讀

整理包／投票倒數！九合一選舉領幾張選票？確診可以投嗎？一篇掌握選民須知

「畫面太震撼」…聯合報記者拍下這一幕 惹哭陳水扁

抗中保台牌不靈了？林濁水點名「4縣市」有變數 差1％就翻盤

戰鬥藍公布新竹市長民調 高虹安、沈慧虹平手

相關新聞

徐巧芯秀一張照片 爆警界與綠高層餐敘

北市議員徐巧芯爆警界與綠高層餐敘，還秀出內湖分局長王炳睿5月和內政部長徐國勇、英系大將洪耀福餐敘的照片為證，質疑「訂席的...

高虹安男友公費助理風波 競辦已準備證據自送檢調

民眾黨新竹市長候選人高虹安的助理男友案越演越烈，傳出檢調介入中，競辦今天發出聲明，指出已整理大量證據，證明這位前助理於任...

當永遠的志工 林耕仁中常會宣示：當選薪資捐公益團體

年底新竹市長選舉三腳督激戰，但在地藍白合傳聞不斷，國民黨行動中常會今移師竹市，要替黨籍市長候選人林耕仁加持。林耕仁除向在...

棄北保竹？ 黃珊珊怒政治分贓：這是30年前的時代嗎？

中廣董事長趙少康提出「棄台北保新竹」的另類藍白合，令無黨籍台北市長候選人黃珊珊怒斥是「赤裸裸政治分贓，黃珊珊上午公布「健...

大巨蛋案反改革？ 陳陣營左右開弓 黃蔣反擊

民進黨北市長候選人陳時中競選團隊昨天左批無黨籍候選人黃珊珊過去3年任副市長不處理大巨蛋，右打國民黨候選人蔣萬安就是「假萬...

時力控鍾東錦向農會高額借款 宋國鼎痛批假農民煉金術

時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎今天指控，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦持有的農地透過設定抵押，向南庄鄉農會擔保高額借款，部分農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。