屏東長治綠營廝殺傳暴力 萬丹自家人拚場

屏東縣綠營內鬨，選戰紛爭增多。民進黨長治鄉長候選人黃志仁指控對手古佳川助理溫姓男子出手攻擊，致其幕僚右手受傷，古佳川否認指控，反指對手惡意滋事。另，萬丹鄉長民進黨候選人李麗卿發文宣，遭退黨參選的候選人簡天屏指為黑函，憤而向屏東縣選委會檢舉。

長治鄉長選情升溫，黃志仁、古佳川系出同源都是民進黨，黃獲提名後，古執意參選尋求連任遭開除黨籍，長治鄉長僅2人參選，形同綠營對決。

黃志仁服務處主任孫沛沂說，多次接獲公所員工投訴，稱被迫到古佳川競總輔選，24日又接情報，她迅即找志工陪同前往查看，兩人把車停在古競總前拍照，欲離去時遭古陣營男子攔車。

古佳川聞訊到場對其咆哮叫罵，她想把車門上鎖，保護坐在右前座志工，卻遭古陣營的人出手重打其右手。孫指控對手行為宛如地痞流氓，已驗傷，提出妨害自由、傷害及恐嚇告訴。

古佳川說，對手惡意滋擾，無故到競總拍照錄影，同仁絕對沒有動手，對方指控暴力攻擊，其實是欲阻止拍照錄影。總部志工表示，不止一次看到對手陣營的人在競總前出沒，行跡鬼崇。

民進黨萬丹鄉長候選人李麗卿（圖左）高掛與縣長候選人周春米同框看板，退黨參選的簡天屏（圖右）與縣長潘孟安看板合體，周春米在街頭與潘孟安對壘。記者魏斌／攝影

不只長治鄉，萬丹鄉長選舉也是自家人廝殺。候選人李麗卿、簡天屏系出綠營，李麗卿高掛與縣長候選人周春米同框看板，訴求女力出頭；簡天屏掛與縣長潘孟安握拳看板，標榜萬丹向前。周春米在街頭與潘孟安對壘，分外尷尬。